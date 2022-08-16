足球轉會｜曼城平價覓得左閘替補　有一特點與辛真高相似

曼城左閘祖奧簡斯路終於有替補了！曼城今日透過官網宣布，與西班牙左閘沙治奧高美斯（Sergio Gomez）簽約4年。



班捷文文迪惹官非，辛真高轉投阿仙奴，曼城今季只餘簡斯路一名左閘，而且他們又嫌貴，放棄求購白禮頓的古古列拿。今日曼城終於簽到左閘，從安德列治羅致21歲的西班牙球員沙治奧高美斯，簽約4年。英國《太陽報》披露，轉會費約1100萬鎊。

沙治奧高美斯加盟曼城。（曼城官網）

從背景所見，沙治奧高美斯幾適合曼城，首先他是巴塞隆拿的青訓出身，曾效力多蒙特，入選多個不同年齡階段的西班牙小國腳。他與辛真高有項共通點，踢進攻中場出道，後來才轉型為左閘。

沙治奧高美斯為加盟曼城感到高興及自豪，他說：「曼城是英格蘭最佳球隊，哥迪奧拿是球壇最優秀的領隊，可以有機會在他麾下學習及成長。」