足球轉會｜曼城平價覓得左閘替補 有一特點與辛真高相似
撰文：顏銘輝
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曼城左閘祖奧簡斯路終於有替補了！曼城今日透過官網宣布，與西班牙左閘沙治奧高美斯（Sergio Gomez）簽約4年。
班捷文文迪惹官非，辛真高轉投阿仙奴，曼城今季只餘簡斯路一名左閘，而且他們又嫌貴，放棄求購白禮頓的古古列拿。今日曼城終於簽到左閘，從安德列治羅致21歲的西班牙球員沙治奧高美斯，簽約4年。英國《太陽報》披露，轉會費約1100萬鎊。
從背景所見，沙治奧高美斯幾適合曼城，首先他是巴塞隆拿的青訓出身，曾效力多蒙特，入選多個不同年齡階段的西班牙小國腳。他與辛真高有項共通點，踢進攻中場出道，後來才轉型為左閘。
沙治奧高美斯為加盟曼城感到高興及自豪，他說：「曼城是英格蘭最佳球隊，哥迪奧拿是球壇最優秀的領隊，可以有機會在他麾下學習及成長。」
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