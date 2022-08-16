轉會情報︱C朗去留未定曼聯驚傳求購35歲華迪　真命天子另有其人

曼聯英超開季兩連敗，隨即在轉會市場與眾多球員扯上關係，前鋒C朗拿度要求離隊，問題至今未解決，紅魔鬼努力物色替代人選，名字不斷拋出，最新驚傳其中一個目標人物是李斯特城35歲老將占美華迪（Jamie Vardy）。



曼聯盛傳有意收購李斯特城前鋒占美華迪。（Getty Images）

曼聯今個轉會窗收購進展未如理想，頭號目標法蘭基迪莊買不到，不少想買的球員均拒絕加盟，目前只買入左閘馬拉西亞、中堅利辛度馬天尼斯及中場基斯甸艾歷臣三人。

自從C朗主動要求離隊、缺席今夏大部分季前熱身賽，紅魔轉會鬧劇天天上演，C朗要求踢歐聯，經理人文迪斯四出兜售，卻不斷吃閉門羹。不情不願從葡萄牙返回曼徹斯特，一時傳離隊，一時又話留下來。最新消息指，曼聯將與C朗解約，球會又隨即否認。

C朗至今去留未定，曼聯轉會傳聞滿天飛。（Getty Images）

想走的曼聯前鋒不止C朗，拉舒福特的哥哥兼經理人達韋恩拉舒福特（Dwaine Rashford）早前跟巴黎聖日耳門高層會面，商討轉會的可能。

曼聯見勢色不對，立即在轉會市場再加把勁，一度傳出正考慮馬德里體育會的莫拉達。體育網媒The Athletic消息指，曼聯同時研究向占美華迪出手，不過李斯特城不願讓這位35歲射手離隊。

近日與紅魔鬼扯上關係的，還有愛斯賓奴前鋒魯爾迪湯馬斯（Raul de Tomas）。這位皇馬青訓產品現年27歲，4度為西班牙國家隊上陣，效力愛斯賓奴3季，89次上陣攻入45球。

曼聯四大緋聞前鋒：

不過眾多「緋聞男」之中，最接近曼聯的一位可能是馬德里體育會另一前鋒根夏（Matheus Cunha）。據報曼聯接近以4200萬英鎊，將他收歸旗下。馬體會是其中一支對C朗有興趣的球會，惟消息指，曼聯收購根夏，並不涉及交換C朗。

有指領隊坦赫格不介意放走C朗，前題是要有替補人選，那人很大機會是根夏。馬體會周一深夜對基達菲一仗，曼聯兩大「緋聞男」均有上陣，莫拉達正選上陣梅開二度，根夏後備入替，馬體會終以3：0贏波。曼聯與馬體會就根夏的轉會談判已接近完成，這場很可能是他在馬體會的最後一戰。

這位23歲巴西國腳曾先後效力RB萊比錫和哈化柏林兩支德甲球會，2021年夏天轉戰西班牙，以2200萬英鎊身價加盟馬體會，上季38次上陣攻入7球。從歷年上陣數據來看，他不是多產前鋒，在德甲的三個球季和在西甲的一季，入球數字均未試過達到雙位數。