足球轉會｜迪姆華拿大減價回歸萊比錫 撰文難忘車路士球迷支持
撰文：顏銘輝
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德甲RB萊比鍚宣布，德國前鋒迪姆華拿回歸，簽約4年，將穿上11號球衣。
車路士在兩年前觸發華拿的解約金，以4500萬鎊將他由萊比錫帶到英超，但他近兩季入球率低迷，踢不出效力萊比錫時的巔峰水準，被嘲為「金色偵察機」，如今以2500萬鎊回歸萊比錫，兩個球季跌價2000萬鎊。
效力車路士兩季，26歲的華拿各項賽事89次上陣入23球，為車路士捧過歐聯、歐超盃及歐冠盃。華拿離隊後，透過社交網站發信，向車路士告別，他寫：「在這個時刻，我想多謝隊友、教練及工作人員，尤其是車路士的支持者。」
👋 @ChelseaFC pic.twitter.com/ak5cSXiqbR— Timo Werner (@TimoWerner) August 9, 2022
「過去兩年，我感受到你們的愛及支持，永不會忘記你們在我順境、逆境中的支持。我們一起高舉像歐聯那樣的獎盃，我會永遠記住你們為我寫、為我唱的歌。很期待有一天可以回到史丹福橋踢波。」
華拿在史特加出道，表現不算太搶鏡，但當他在2016年轉投萊比錫後，入球大爆發，首季即攻入21個德甲入球；在他加盟車路士前的19/20球季，他更加攻入28個聯賽入球，各項賽事入球達34球。
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