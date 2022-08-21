拳擊︱烏克蘭拳王Usyk再勝Joshua　英國拳王斷理智線賽後怪行連連

烏克蘭拳王Oleksandr Usyk跟英國巨星Anthony Joshua事隔11個月再度碰頭，爭奪WBA、IBF、WBO、IBO、The Ring重量級頭銜。這場世紀之戰二回，戰情不及上仗一面倒，然而結果沒有改變， 三個裁判中有二人（115-113，116-112）判Usyk勝出，餘下一位給Joshua較高點數（115-113），終令Usyk在多數判定下保住金腰帶。



烏克蘭拳王Usyk與Joshua世紀之戰第二回，前者再次勝出。（Getty Images）

Joshua較二人上次項頭增加了4.5磅重，周六過磅時達244.5磅，較Usyk的221.5磅足足相差23磅，顯然希望沿用身高和體重優勢的作戰計劃。今仗他刻意較主動出擊，表現較一回戰時顯著改善，即使如此，仍不足以勝過技高一籌的Usyk。

英國廣播公司記者Kal Sajad寫道：「即使當中有一些較接近的回合，Usyk值得獲勝。」吃下生涯第三場敗仗，當中對Usyk兩連敗，Joshua賽後一度「斷理智線」，連番做出瘋狂舉動。

Joshua將Usyk金腰帶掉落台：

Joshua賽後奇怪行徑

Joshua在比賽後，拿起Usyk其中兩條金腰帶，口中唸唸有詞。他一邊碎碎唸，一邊行到擂台邊，之後高舉金腰帶，然後將它們拋到台下，隨即頭也不回轉身返入更衣室。

冷靜下來後，他返回擂台跟Usyk握手，繼而拿起咪高峰，講出一番粗口連篇的話，內容由今次比賽，他的生涯，以至烏克蘭危機，並為Usyk打氣。「Usyk是個了不起的拳手，剛才那只是情緒宣洩。如果你了解我的故事，便會明白那份熱情。我不是業餘拳手，由少年時代開始我已經是精英。我曾幾乎坐監，獲准保釋，然後開始努力受訓，希望能夠有力一戰。」

Joshua賽後怪行連連，拋掉Usyk金腰帶後一度回更衣室，返回擂台後拿咪狂噴。（Getty Images）

賽後記者會上，Joshua更哭了出來。英國《每日郵報》形容，「12個回合精彩拳擊後，Joshua明顯情緒高漲……並向現場觀眾說出一番拳擊史上其中一次最奇怪的賽後宣言。」

「它顯示我們對拳擊的熱情，今晚擊敗我的這個男人，顯示了他付出多大努力，因此身為世界重量級拳擊冠軍，請給他一輪掌聲。」Joshua一拿咪便說個不停，「他們說我不是個打12回合的拳手，我不是14英石（約196磅），我是18英石（約252磅），我很重。那是艱辛的工作，這個男人真是現象級（This guy here is phenomenal）。」

圖輯：烏克蘭拳王Usyk再勝Joshua

一番戰重溫：Usyk強勢壓制Joshua取勝

一年前，英國兩位拳王掌握住世上五大組織的重量級拳王頭銜，Anthony Joshua原為WBA（超級）、IBF、WBO、IBO重量級世界拳王，Tyson Fury為WBC重量級拳王。

二人原定在下仗合演一場英國拳王世紀戰，然而Deontay Wilder卻成為了爛路虎。結果，Joshua安排跟WBO強制挑戰者Oleksandr Usyk對賽。

2012年倫敦奧運，Usyk為重量級拳擊金牌得主。轉戰職業賽後，Usyk在2018年7月的WBSS系列賽決賽中擊敗Murat Gassiev，奪得四大組織全數4條金腰帶，破天荒統一次重量級別（Cruiserweight）。翌年，他升上重量級作賽後，繼續保持全勝。

AJ本身擁有一套以「Long Guard」為主的攻防系統，以Long Guard保持自己擅長的中、遠打擊距離，再以強勁的後手打擊傷害對手。不過，自從AJ在2019年爆冷慘敗於墨西哥拳手 Andy Ruiz Jr.後，他的打法便變得有點過分小心。在對陣Usyk時，卻因「Long Guard」失效而顯得束手無策。

完整比賽分析：

拳擊分析｜Usyk擊敗Joshua的關鍵 AJ的直臂防守面對反架拳手失效

英國拳王Anthony Joshua意外落敗，Oleksandr Usyk憑精準出拳完勝。（Getty Images）

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AJ 在首四個回合雖然有採用Long Guard，不過因為欠缺後手重擊，令Usyk輕易發揮出色的步法及擺頭，打出一波波攻勢，搶佔比賽主導權。雖然AJ可能想採取體力消耗戰術，嘗試引誘Usyk過度輸出，不過反而被打出不少傷害。

Usyk 2021年首勝Joshua片段。（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

其次，「正反架對打」時主要打擊都會來自後手，尤以後手直拳最有威脅。但由於後手位置相對於「正架對正架」時遠，後手打出的距離較遠，對方較易作出反應，因此更加講求步法配合。

前腳搶佔外門的主要作用是，一來增加自己的打擊角度，二來以對方的前手來限制對方的後手打擊。換言之，前腳搶佔外門能增加在攻防中的優勢。而在這一方面，Usyk明顯佔優。

Usyk 2021年首勝Joshua片段2。（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

激戰12回合後，Anthony Joshua共出拳641次，遠高於Oleksandr Usyk的529次。不過 Joshua只有123次擊中對手，命中率只有19％。Usyk則148次擊中 Joshua，命中率達28％。刺拳（Jab）二者同有52次擊中，重拳則是Usyk 96：71完勝，3項數據之中，Usyk在命中率方面均完勝 Joshua。

結果，Usyk的表現獲3位拳證青睞，以「一致判定」（117-112、116-112和 115-113）勝出，搶去對方3條金腰帶，職業生涯保持19次全勝紀錄（13 KOs）。 Joshua吃下生涯第二場敗仗。

俄羅斯入侵烏克蘭 Usyk一度回國抗敵

2022年2月24日，俄羅斯總統普京（又譯：普丁）以「非軍事化、去納粹化」的理由，派遣俄軍入侵烏克蘭領土，俄烏戰爭正式展開。儘管有俄羅斯軍隊攻破首都基輔的威脅，4位舉世知名的烏克蘭拳王回國投身戰爭當中，為保衛家園而戰，當中便包括了Usyk。

Usyk回到了自己的祖國，並透過社交媒體向俄羅斯總統普京發出了強力訴息︰「停止戰爭！」Usyk在3月初曾向ESPN表示︰「我真的不知道我什麼時候會重新踏上擂台。對我來說，我的國家和我的榮譽比一條冠軍腰帶更重要。」

及至3月24日，據ESPN報道Usyk離開烏克蘭前往波蘭，為與英國重量級WBC拳王Anthony Joshua的二番戰進行賽前集訓。Usyk跟Joshua的二番戰最終定在8月20日於沙特阿拉伯吉達舉行。

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主辦方允烏克蘭免費轉播 賽後Usyk將回國抗敵

據報道，Usyk的經理人Alex Krassyuk告訴TalkSport，Usyk曾嘗試以個人方式為烏克蘭取得轉播權，但最後沙特的賽事主辦者在不收取任何費用的情況下將轉播權送給了Usyk，使烏克蘭全國都能免費觀看賽事。

Usyk在一篇訪問中表示：「我受到了烏克蘭人民的激勵，他們正在努力奮鬥，以捍衛我們的獨立，捍衛我們的自由，捍衛我們的文化，其他人想要拆毀和破壞，他們不希望我們再存在。」

「我與許多來自前線的傢伙、軍人和士兵保持聯繫。我收到他們的語音訊息和影片，其中有支持的話和消息，他們正在為我祈禱，為我的勝利祈禱。他們緊握著自己的手，為我的勝利祈禱，這激勵著我。」

當Usyk安排將權利免費交給烏克蘭電視台，以及在網上播放後，烏克蘭人民將免費看到這場戰鬥，而烏克蘭總統澤連斯基亦告訴Usyk，他會觀看賽事。「總統不僅支持我這個運動員，而且支持整個國家，他當然會觀看我的比賽並為我歡呼。」最後，Usyk在賽前記者會中表示，他將堅持自己的承諾，一旦他看到了自己的家人，他就會在比賽結束後返回烏克蘭。

Tyson Fury、拳王泰臣看好Usyk

雖然Tyson Fury 技術上已經退役，但他在這場比賽的結果中可能比任何人都更有既得利益，因為他無疑將獲得與獲勝者爭奪無可爭議的重量級王冠的機會。Fury在「Queensberry Promotions」YouTube頻道上表示：「不試圖抨擊AJ或任何東西，因為他做得很好，他有一個偉大的職業生涯，他沒有耐力打12回合。除非他來到莫克姆，讓我為這場比賽訓練他，否則我將看到另一場失敗，他的記錄上就會有另一個損失。」

另一方面，拳王泰臣亦看好Usyk，他在Instagram直播中說：「要打敗Usyk很難。他的速度很快，他的刺拳超過了Joshua。Joshua必須學會處理他的刺拳。這是他唯一不能處理的事情，他不能處理Usyk的刺拳和移動。」他補充說：「Usyk對Joshua來說太快了。Joshua必須給他施加很大的壓力，並整晚維持輸出在Usyk身上。Joshua是一個強大的拳手，但他沒有那麼準確——你必須準確地對付這樣的人（Usyk）。」

武圖App2

【早前為國家發帖的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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