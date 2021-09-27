拳擊分析｜Usyk擊敗Joshua的關鍵　AJ的直臂防守面對反架拳手失效

昨天Anthony Joshua重量級拳王之位被Oleksandr Usyk一舉奪去。本文為大家分析AJ落敗的關鍵因素——他擅長的「Long Guard」戰術面對反架拳手失效。



英國拳王Anthony Joshua意外落敗，Oleksandr Usyk憑精準出拳完勝。（Getty Images）

+ 4

根據王志瑋的來稿文章，他曾對Anthony Joshua作出以下形容：

由於AJ在身形上，沒有太大優勢(198cm的身高在重量級拳手中，並不罕見)，所以打法上會多以技巧為主，高速度的步法走位，先令對手難以擊中自己，再配合其高爆發力的攻擊，進攻對方。另外高密度的組合拳亦是AJ的致勝關鍵之一，比賽中會見到AJ常以重拳連擊打破對方防守，從而K.O對手，另一點值得留意的是AJ深不見底的體力，即使比賽去到尾段，速度上攻擊力上也不會有太大的影響。 王志瑋

如果要說弱項，AJ唯一也是最大的弱項就是防守，由於AJ有一定的進攻模式，如高密度的組合拳，雖然為他帶來進攻上的優勢，但同時也代表雙手也作攻擊用途，缺乏防守，所以面對反擊往往未能成功防守。 王志瑋

AJ本身擁有一套以「Long Guard」為主的攻防系統，以Long Guard保持自己擅長的中、遠打擊距離，再以強勁的後手打擊傷害對手。不過，自從AJ在2019年爆冷慘敗於墨西哥拳手 Andy Ruiz Jr.後，他的打法便變得有點過分小心。雖然上場對陣Kubrat Pulev 時再次打出自己具爆炸性的攻擊，但今場在面對Oleksandr Usyk時卻因「Long Guard」失效而顯得束手無策。

▍「Long Guard」戰術的優勢

Long Guard 是指伸直前手的防守手法。它不一定是靜態伸直手作防守，亦可以透過停滯刺拳達至相同效果。

傳奇拳王Thomas Hearns便曾以出色的刺拳和威力強大的右重擊打法，贏得五個不同量級的冠軍。他擅長以前手連環使用閃擊拳、傳統刺拳、停滯刺拳、和鉤拳等作為第一波的連續攻擊，然後再用後手的Chopping Right重擊對手。

在5個月前，YouTube頻道「ShortBoxing」便製作過一段分析Anthony Joshua「Long Guard」戰術的影片，分析其5大防守用處。

（一）抵消刺拳效果

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

前手前伸可以佔據對方刺拳的打擊路徑，甚至撥阻控制對方的前手動作，令對方難以發動直接刺拳攻勢。

（二）抵消直拳效果

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

Long Guard 亦可以主動或被動抵消對方直拳。前手前置時，肩膊會護住同邊的臉頰，被動擋格對方直拳打擊。此外，AJ亦會主動伸手防守，以掩護連擊後的空擋，又或是掩護橫向走位。同時，即使對方沒有打擊，伸出的前手亦可以威脅對方，避免對方追擊。

（三）遠離重拳（Collision Punch）

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

當AJ移向對方外門時，會使用Long Guard作為阻礙，並避免被對手重擊。

（四）避免內圍搏拳，保持敵我距離

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

前手直伸可用於距離控制，以前手打擊把對手抗拒於打擊範圍外，避免跟對方陷入近距離纏鬥。對於不擅近戰的AJ而言，停滯刺拳、Long Guard都能保持敵我距離，以有效發揮其臂展優勢打法。

（五）爭取時間回復

最後一個好處是，Long Guard能製造出敵我距離的錯覺，以便利用假動作增加對方進攻難度，能夠延緩對方攻勢，有效消磨時間或爭取時間回復。

▍從AJ 落敗看「Long Guard」戰術的弱點

AJ在跟Oleksandr Usyk 對賽時，同樣大量使用Long Guard及停滯刺拳作為防守主軸。然而，上文提及的防守優點卻不見效果。其中一個原因跟Usyk 是反架拳手有關。

因為當正架與反架拳手對打時，雙方的前腳前手會處於同一邊，變相前腳前手距離較「正架對正架」時近，容易出現碰撞或妨礙，互相中和。即是當一方使出刺拳時，必須越過對手前手的阻礙，較難穿過兩手之間，直接擊中目標。

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

AJ 在首四個回合雖然有採用Long Guard，不過因為欠缺後手重擊，令Usyk輕易發揮出色的步法及擺頭，打出一波波攻勢，搶佔比賽主導權。雖然AJ可能想採取體力消耗戰術，嘗試引誘Usyk過度輸出，不過反而被打出不少傷害。

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

以第三回合這次攻防為例，AJ不時落入Usyk打擊範圍內，卻沒有適時打出有力打擊，反而讓Usyk掌握時機重擊AJ。

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

其次，「正反架對打」時主要打擊都會來自後手，尤以後手直拳最有威脅。但由於後手位置相對於「正架對正架」時遠，後手打出的距離較遠，對方較易作出反應，因此更加講求步法配合。

前腳搶佔外門的主要作用是，一來增加自己的打擊角度，二來以對方的前手來限制對方的後手打擊。換言之，前腳搶佔外門能增加在攻防中的優勢。

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

在這輪攻防當中，同樣的搶外門攻勢，卻有截然不同的效果。AJ沒有充分掌握外門優勢打出後手重擊展開攻勢，反被Usyk搶佔外門反擊。Usyk在切入外門後，再利用步法轉到內門，成功釘住AJ腳步，打出重擊。

（影片擷取自：https://youtu.be/68LYkOFaVCU）

話雖如此，AJ在這次比賽中亦有過成功的Long Guard防守。例如這次攻防，當Usyk切入外門時，AJ巧妙地以退步調整角度應對，然後再變換節奏以後直拳打出重擊。

Joshua吃下生涯第二場敗仗，戰績改寫至24勝2負（22 KO對手）。31歲的AJ還算年輕，期望他能再次振作，重返高峰。

武圖App2

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 8

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：