拳擊｜傳奇拳王帕奎奧12月復出拳壇　對手是韓國武術名人DK Yoo？

昨天（21日），韓國知名武術家DK Yoo宣布，將於12月跟菲律賓傳奇拳手Manny Pacquiao進行拳擊表演賽，為支援烏克蘭作籌款。可是，大家還記得半年前令人「大跌眼鏡」的那場比賽嗎？



「韓國李小龍」12月挑戰Manny Pacquiao

昨天，韓國知名武術家DK Yoo在個人YouTube頻道上載一段名為「揭露我的對手（My opponent were revealed !）」的影片。片段中，DK宣布自己將跟菲律賓傳奇拳手Manny Pacquiao進行拳擊表演賽，其後Pacquiao對鏡頭表示：「DK Yoo，在12月的特別賽中跟你碰頭。願主保佑你平安。」片末，還附上二人於6月在菲律賓簽署合約的相片。

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據韓國傳媒報道，賽事由「Fight K Co. Ltd.」主辦，預定在12月於首爾舉行。據悉，DK及Pacquiao達成一致共識，同意利用Pay-per-View（PPV）獲得的利潤來幫助烏克蘭，並於上周在菲律賓簽署了相關商業協議。

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Manny Pacquiao，外號「PacMan」，是世界拳擊史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人，去年以62勝8敗2和（39KO終結）的成績引退，代表執政黨「民主人民力量黨」（PDP-Laban）參選競逐2020年菲律賓總統一職。最後，Pacquiao在總統選舉中落選。此後，不時傳出他有意重返拳擊界的消息。

意想不到，43歲Pacquiao的復出戰竟然是跟DK Yoo對賽⋯⋯

韓國知名武術家DK Yoo 被譽為「韓國李小龍」

DK Yoo是近年在網絡冒起的武術家。他在2012年創辦WCS（Warfare Combat System），教授各種格鬥技術、武術發力技巧，其YouTube頻道更吸引多達近60萬人訂閱。

根據WCS網頁介紹，DK在10歲時從一次大手術中倖存下來，其後他通過冥想和學習各種武術強化自己，成功克服病魔侵襲。他曾修習各種類型的武術，包括拳擊、功夫、武術、柔道等，並「通過分析優缺點來互動和掌握每個武術的核心」，更為了測試動作而「和很多人對打過」、「也有過實戰經驗」。

網絡上對DK Yoo還有一些傳聞，有指他是韓國前總統的貼身保鑣及格鬥技術顧問，曾經訓練韓國特種部隊。DK的支持者甚至以「韓國李小龍」來形容他。

去年年末，「韓國李小龍」終於首次公開參與搏擊賽事，比賽結果卻令人大跌眼鏡。

「韓國李小龍」去年挑戰前UFC拳手原形畢露

這場比賽最初於9月5日由DK Yoo在社交平台上公布，對手是中國著名的「打假紅人」徐曉冬，原定於12月舉行。當時徐曉冬亦在其YouTube頻道承認比賽安排，並指這是DK跟自己從2020年起商議良久而成，主要目的是「交流比武切磋」、「以武會友」，並不是「打假」。可惜，徐曉冬由於無法取得簽證而不能前往韓國作賽，最後對手改成前UFC拳手Bradley Scott。

為何是Bradley Scott呢？Bradley Scott在2012至2018年期間曾於UFC作賽，職業MMA戰績為11勝6負，於2018年被檢出服用禁藥被罰停賽後便宣布退役。其後他經營著YouTube頻道「The Fight Bible」。事源DK Yoo多次在媒體訪問中表示，自己能「與任何UFC拳手對賽」。於是Scott 便拍攝一段影片叫戰DK Yoo，最終促成這場比賽。

比賽以拳擊方式進行，3分鐘一回合，共打6回合。42歲的DK Yoo高180厘米重80公斤，而Bradley Scott則32歲高185厘米重100公斤。換言之，DK處於近20公斤的體重差距。

賽前格鬥界對這場比賽十分關注，因為這是DK Yoo成名多年來首次公開參與搏擊賽事，終於有機會可以觀摩這名武學大師實證自己搏擊能力水平。

雖然，比賽並沒有如大多數格鬥愛好者推算般「DK以KO方式落敗」，但Scott 明顯留力之下也能輕鬆完全掌控整場比賽。DK Yoo充份表現了何謂「以自己的業餘挑戰別人的職業」。

比賽過後，DK解譯自己賽前已被診斷出「第三至第五節椎間盤突出」，因此左肩及左手無法活動自如，比賽時只能發揮10%威力。他又指面對比自己「年輕10年」、「重25公斤」的職業拳手已竭盡全力。

當時格鬥界對DK Yoo的表現反應兩極。有拳迷認為DK「原形畢露」，比賽表現跟他長期引以為傲的「格鬥資歷」相差甚遠。另一方面，有拳迷認為DK能夠在Scott面前不被擊倒，已經遠比其他「武術大師」更值得尊敬。更有人認為，DK在賽前根本就設計自己處於不敗之地，無論表現如何都能成為Victim Winner。

題外話，假如大家看過DK Yoo 在YouTube頻道上載的「比賽精華」，不難發現他透過剪接技術，令自己表現得好像跟Bradley Scott打得不分上下。

今次DK Yoo挑戰菲律賓傳奇拳手Manny Pacquiao，結果更是可想而知。

武圖App2

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