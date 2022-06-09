拳擊｜非洲失神拳手終告不治　談拳擊真實傷亡數據及腦傷成因徵狀

願非洲拳手Simiso Buthelezi安息。本文分析拳擊真實傷亡數據及腦傷成因，並帶出腦部受傷後的徵狀，供大家參考。



非洲拳王戰中失神打空氣 24歲拳手留醫2日後腦出血離世

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24歲非洲拳手Simiso Buthelezi 早前於WBF輕量級非洲拳王之戰中失神打空氣，賽後馬上送醫治理。昨日，南非拳擊協會（BSA）與拳手家人發表聯合聲明，宣佈Buthelezi 因腦部受傷導致內出血而死亡。

南非拳擊協會和Buthelezi家族非常悲痛地宣佈，Simiso Buthelezi先生於2022年6月7日晚在德班的醫院逝世。 南非拳擊協會（BSA）

2022年6月5日，Buthelezi參加了由「Starline拳擊推廣公司」在德班Greyville舉辦的拳擊比賽。 南非拳擊協會（BSA）

在比賽接近尾聲時，Buthelezi暈倒，被送往醫院，在醫院發現他的腦部受傷，導致內出血。在醫院裡，Buthelezi得到了最好的治療，但他卻在昨晚死於上述傷勢。 南非拳擊協會（BSA）

南非拳擊協會將對這次受傷進行獨立的醫療調查，然後公佈醫療調查的結果。 南非拳擊協會（BSA）

🇿🇦 Scary moment in South Africa for Simiso Buthelezi in the final round of his fight with Siphesihle Mntungwa



🙏 Buthelezi was removed from the ring and put under immediate medical care but is now thankfully in a stable condition



🎥 @TimBoxeo #boxrawpic.twitter.com/ay2XkHtKwd — BOXRAW (@BOXRAW) June 5, 2022

綜合外媒報道，Buthelezi 以4勝0敗戰績參加這場非洲拳王爭霸戰。賽事中Buthelezi 一直形勢大好，在第10回合更把對手擊至跌出繩邊，拳證不得不分開二人，讓比賽在擂台中央重新開始。然而， 突然失神走向拳證方向，並背向對手走到擂台角落不斷向空氣揮拳，拳證馬上中止比賽，把Buthelezi 送往醫院接受治理。Buthelezi在送院後一直處於昏迷狀態。

目前還不清楚Buthelezi 何時或如何遭受致命的傷害。Buthelezi 的教練Bheki Mngomezulu 向News24表示︰「在比賽和訓練中沒有任何不妥之處。在不幸事件發生之前，他在比賽中處於領先地位。說實話，我真的無法解釋發生了什麼。這是令人困惑的，但在他的訓練和比賽前的準備中，他的狀況沒有任何不妥之處。他在比賽前的狀態很好。」

拳擊傷亡率竟比高爾夫球低

本宗事件情況駭人，再次喚起人們對搏擊運動危險性的關注。很多人以為搏擊運動受傷及致死率很高，因此排斥或抗拒親人參與其中。其實根據美國全國安全委員會（The National Safety Council）在2020年的「運動休憩活動受傷」統計中，拳擊運動的傷亡比率遠較其他常見運動為低

拳擊運動的受傷比率為每百萬人中有3.8人受傷，當中致命率只有百萬份之0.1。例如高爾夫球每百萬人中有12.9人受傷，當中致命率只有百萬份之3.3；籃球每百萬人中有63.7人受傷，當中致命率只有百萬份之1.5；足球每百萬人中有24.1人受傷，當中致命率只有百萬份之0.6；釣魚每百萬人中有19.2人受傷，當中致命率只有百萬份之0.5。

無可否認，搏擊運動的特色在於打擊（傷害）對方選手為得分手段，目標為展現技術、速度、力量差異以勝出競賽。拳手在競技過程中由於頭部遭受打擊而出現腦部損傷，有機會因「腦震盪」而出現「擊倒」。

腦部撞傷非搏擊運動獨有

話雖如此，腦部傷患並非搏擊運動獨有，研究顯示其他具接觸性的運動，例如欖球、美式足球、冰上曲棍球、足球、籃球等亦不時出現腦震盪。

「腦震盪」的成因是，運動員頭部受到衝擊而令腦組織撞向頭骨，撞擊令腦部的神經傳導物質（Neurotransmitter）一時間異常活躍，超出神經傳導物負荷而出現腦部訊息中斷或混亂，造成身體暫時癱瘓。

頭部撞傷後果可大可小，輕則腦震盪，重則可能腦挫傷、腦出血、腦水腫，甚至威脅運動員生命安全。長期腦震盪累積下來，會出現腦部受損症狀，如帕金森氏症、認知障礙症等，因此大家切勿掉以輕心。

專門分析運動傷患的YouTuber Brian Sutterer MD，曾分享腦部損傷後可能出現的警號。他指頭部撞擊過後，可能發生頭顱內出血（在腦組織內或腦組織外）。由於頭顱內空間不足，腦部組織受到壓迫，很快導致頭顱內壓急速上升，繼而出現「腦疝」。腦疝對於腦部施加很大的壓力，足以阻斷對腦部的血流，常會致命。治療時常要採取重大措施以降低腦壓，例如移除血塊或減壓手術。

他表示一旦腦部出現損傷，患者一般會出現頭痛、作嘔、神志不清、昏昏沉沉、瞳孔反應遲緩等徵狀，屆時必須密切留意，並馬上求醫。

目前事件正進行醫療調查，未知Simiso Buthelezi究竟是何時或什麼原因造成如此嚴重的腦部受傷，不論如何此事亦令人哀傷及震驚。意外之事很難預料，希望大家比賽及訓練時都注意安全，如有不適定必要找醫生檢查。

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