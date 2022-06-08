拳擊｜井上尚彌二回合KO「菲律賓閃光」　距離統一量級只差一步

到底還有誰可以抵擋得住日本「怪物」的強勢呢？



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首次相遇，日本怪物井上尚彌跟「菲律賓閃光」Nonito Donaire激戰12回合才能分出勝負。昨晚（7日）再度對決，「怪物」只用上不足兩個回合便輕鬆擊倒昔日勁敵Nonito Donaire，贏得了WBC Bantamweight冠軍頭銜！井上尚彌距離統一量級，只差一步！

對Donaire而言，今次他所面對的早已不是兩年多前的「怪物」，他已變得更快、更犀利、更強壯。這一次Donaire沒有足夠時間對井上造成傷害，在第一回合結束前數秒便被井上以右拳擊倒在地。Donaire旋即在讀秒聲中站起，並被回合鐘聲所救。

雖然Donaire能在回合間於角落中休息，但時間明顯不足以完全恢復。而井上亦已經準備好進一步追擊，他正確判斷Donaire不能馬上以100%狀態進入第二回合。在第二回合初段，Donaire被井上左勾拳再度擊傷，但他發揮過人的毅力硬撐下去，更設法還以重擊試圖中斷井上的攻勢。

可是，井上並沒有鹵莽追擊，反而打出一記又一記精準的打擊，逐步傷害Donaire。數輪攻守過後，井上左勾拳再次得手，Donaire踉蹌退至繩邊，即使他奮力支撐防守及反攻，但在井上如雨追擊之下，不斷被重拳擊中，最終被擊倒在地上。拳證Michael Griffin見狀立即中止比賽，甚至沒有給Donaire起身或計數的機會。

結果，井上尚彌在第二回合的1:24以TKO擊敗昔日勁敵Nonito Donaire，成功贏得WBA、IBF、WBC Bantamweight冠軍頭銜。

在第一回合，我吃了Nonito的一個左勾拳。那一拳把我打醒了。為了能夠提高我在（拳擊界）頂尖的地位，我需要贏得這場比賽，所以我決定去完成比賽。 「怪物」井上尚彌

如果沒有Nonito，我不可能有這一切成功。他贏得了WBC腰帶，並回來與我戰鬥。這就是我們在這裏的原因，這就是我能夠像這樣發光的原因。非常感謝你，Nonito，感謝你的一切。 「怪物」井上尚彌

這是我（生涯中）被擊中最重的一拳。我腦海完全一片空白。幸運的是，裁判停止了比賽，因為我還會繼續打下去。看不到的拳是最傷害的。我就是被這種拳擊中。我根本沒有看到那一拳從何而來。但事實就是如此，夥計。我非常感恩我仍然健康。 「菲律賓閃光」Nonito Donaire

在賽後訪問中，井上直指自己的目標是「成為無可爭議冠軍」，又表示如果今年內無法安排對賽的話，則會考慮提升量級作賽。井上只欠了Paul Butler持有的WBO腰帶，便能真正「一統量級」。