壘球｜香港男子隊出戰日本亞洲盃　分組抽籤有利盼躋身四強

香港男子壘球隊將於下月初出發往日本高知縣參與9月3至6日舉行的WBSC第11屆男子壘球亞洲盃。7支球隊聚首高知，爭奪兩張年底新西蘭世界盃入場券。

文：沙地阿烤魚



攝於2018年亞洲盃。（tracytangwailaam）

賽制方面，每隊派出17位球員，7隊分兩組於9月3至4日進行單循環初賽，5至6日為四強、排名賽、季軍戰及決賽。即是男子隊最少都會進行4場賽事！

第11屆男子壘球亞洲盃初賽分組；（）內為世界排名

A組：日本（1）、印度（16）、香港（21）、中華台北（28）

B組：新加坡（13）、菲律賓（17）、泰國（27）



男子隊上一次出國比賽為2019年泰國公開賽，在決賽擊敗新加坡U20代表隊，勇奪冠軍。事隔3年，男子隊今次派出較年輕陣容，其中有10位球員均是首戰亞洲盃。

是次比賽由上屆亞洲盃有出場的陳希雲擔任總教練。（tracytangwailaam）

面對多隊強隊，要取得頭二入圍世界盃實在有點難度。但是次分組抽籤其實對香港頗有利，同組的印度雖有強投Gaurav Chaudari，但守備較為不成熟，打擊好好配合戰術等應該能增加得分機會；中華台北的打擊和守備兩方面都很紮實，但投手相對容易攻略，初賽會以這兩支球隊為目標，希望能殺入四強。

男子壘球不屬於奧運、亞運項目，所以對港隊來說，亞洲盃是繼世界盃後最高水平賽事。攝於2018年亞洲盃與中華台北隊開賽前。（tracytangwailaam）

2020年爆發新冠肺炎，多國封關抗疫阻礙各國代表隊交流，大賽亦延期。但其實大部分壘球強國的本地賽事已於2021年逐步恢復。2022年起歐美、其他亞洲國家亦密密安排跨國賽事、集訓，追趕前幾年錯過了的實戰機會。年頭港隊卻受第5波疫情影響，球場被封長達4個月，只能在家做基本訓練，或多或少有影響進度。近日加緊備戰，一星期進行5至6次訓練，希望能在亞洲盃取得好成績。

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除了分數和排名，希望男子隊帶着新陣容可以享受國際賽，盡情發揮，讓年輕球員多吸取經驗。初賽同組的日本世界排名第一，而且不遺餘力地派出最強陣容參賽，有球員是平常在YouTube上看到的球星，有機會親眼目睹他們比賽甚至同場對決，難能可貴。

日本壘球聯賽協會JSL將於YouTube進行賽事直播，請大家多多支持港隊比賽！

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第11屆男子壘球亞洲盃

日期：2022年9月3日（六）至9月6日（二）

場館：日本高知縣四万十市安並運動公園 四万十棒球場和多用途運動場

