游泳｜何詩蓓400自闖決賽 19歲港隊新星關鵬連續兩日破港績
撰文：葉詩敏
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香港公開游泳錦標賽煞科日，美國回流入籍香港的關鵬（Hayden），繼昨日打破男子100米背泳香港紀錄後，今日（21日）再下一城，在200米背泳游出2分01.53秒，締造個人第二項香港紀錄。
從美國回流1年、本月正式成為香港泳手的關鵬，昨日在100背決賽游出55.61秒，刷新原由港隊主力劉紹宇保持的56.50秒港績。
19歲的關鵬將於9月初返回美國史丹福大學繼續學業，他今日在今次留港的最後一項比賽再下一城，於200背初賽游出2分01.53秒，把原由劉紹宇保持的香港紀錄推前3.54秒之多，勢如破竹的他可望在下午決賽再爭佳績。
同日上午賽事，6月世錦賽因腳傷退賽、今周於香港公開賽復出的何詩蓓，繼昨日於主項200自奪冠後，今日轉戰女子400米自由泳初賽，以4分19.66秒衝線並首名晉身下午決賽，爭取雙金。
文薈喬在女子50蛙初賽游出33.76秒，創下11至12歲組別新香港分齡紀錄（原紀錄為33.88秒）。
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