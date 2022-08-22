羽毛球世錦賽｜伍家朗入次圈將鬥黃永棋　李卓耀「楊楊配」同晉級

世界羽毛球錦標賽今日（22日）在東京展開，伍家朗、李卓耀、黃永棋及女雙組合楊雅婷／楊霈霖，全部順利由首圈出線，當中退役在即的黃永棋次圈將遇上伍家朗。



伍家朗2：0許侊熙

港隊3名男單球手在揭幕日先後登場，伍家朗對韓國的許侊熙，未有遇上太大考驗，第一局以21：15輕取，第二局早段一度打得較接近，伍家朗其後一口氣將比數擴至15：5，許侊熙雖一度追近，但伍家朗仍領先至20：13，卻遲遲無法取得獲勝的一分，更遭對手連搶7分追平至20：20，兩人要打到「刁時」，伍家朗才再勝一局23：21，鎖定晉級次圈，將要跟退役在即的黃永棋交手。

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黃永棋2：1卡拉基（Julien Carraggi）

緊接出場的是久未上陣的黃永棋，這名32歲的球手早前已宣布，今屆世錦賽將是他17年的職業生涯最後一場賽事。

黃永棋上一次參加國際賽已是2020年印度大師賽，在兩年未有出戰大賽之下，他今日在首圈對比利時球手卡拉基（Julien Carraggi），首局雖以15：21先輸，但次局力戰之下以22：20扳平，第三局更以大分差的21：11反勝2：1，進入32強，將會鬥港隊師弟伍家朗。由於黃永棋完成今屆世錦賽後便會高掛球拍，他與伍家朗交手不論戰果如何，都會是兩人在大賽的最後一次交鋒。

獲中國羽協「解禁」的石宇奇久未出戰下已沒有種子資格，以22：20、21：10輕取阿塞拜彊對手，進入次圈。（Badminton Photo）

李卓耀2：0馬諾達（Abhinav Manota）

李卓耀則贏得輕鬆，則用31分鐘就以21：19、21：13淘汰新西蘭球手馬諾達（Abhinav Manota）。今日率先登場的女雙代表楊雅婷／楊霈霖，面對印度組合Kate Frost／Moya Ryan，兩人僅花了24分鐘便直落兩回合大勝21：7、21：8，順利晉級次圈，將鬥12號種子，丹麥組合Maiken Fruergaard／Sara Thygesen。明日港隊將有兩名女單球手張雁宜及葉姵延在首圈上陣。