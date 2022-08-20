游泳｜回流泳手屢創香港最快時間　擁有第一個紀錄的意義

由美國回流香港的關鵬（Hayden Kwan），4月先後改寫100米及200米背泳香港最快時間。他本月初終居港滿一年，能正式改披港隊戰衣，並在首場賽事即刷新100背香港紀錄。



19歲的關鵬在去年8月回港，早曾改寫100米（56.47秒）及200米背泳（2分00.77秒）香港長池最快時間，惟當時因居港未滿一年，未被列入香港紀錄。

關鵬首次以港籍泳手身分比賽。（廖雁雄攝）

今日他在正式取得港籍後出戰香港公開賽，於初賽已游出僅慢劉紹宇香港紀錄0.03秒的56.53秒，終在決賽以55.61秒奪冠，並把港績推前0.89秒，擁有人生第一個香港紀錄。

關鵬在去年8月回港，居港滿一年終可代表香港。（廖雁雄攝）

「這個香港紀錄讓我更有推動力。」Hayden賽前目標55.90秒，決賽成績比預期快近0.3秒，他表示對時間滿意。說到何以選擇代表香港，他說：「入籍因為想代表香港出去大比賽，亞運、世錦、奧運。」

關鵬刷新港績，前紀錄保持者劉紹宇上前擁抱恭賀。（葉詩敏攝）

Hayden去年5月曾在美國出戰奧運計時賽，其後暫停史丹福大學學業，決心回港住滿一年以取得代表港隊出戰國際賽的資格，他透露將在下月返美完成學業。

「在美國期望競爭會更大，有更多比賽機會，能與速度快的泳手同場競逐。」同校還有俄羅斯奧運代表、世錦銀牌Andrei Minakov，他期望能提升游泳水平。

港將在池邊為擁有首個香港紀錄的關鵬鼓掌。（葉詩敏攝）

問到代表香港的意義，自小在美國長大的Hayden坦言：「爸爸媽媽都是香港長大，暑假我都會回來探家人朋友，我都好愛這個城市。」

關鵬刷新港績獲頒「閃電獎」。（葉詩敏攝）

Hayden已達標取得年末短池世錦賽入場券，這將是他第一個代表香港的大賽，「沒有定下太高目標，都是盡力游出自己最佳時間。」除了世錦賽，他亦劍指明年杭州亞運，「目標想游入決賽前8」。