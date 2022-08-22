羽毛球世錦賽｜港隊名單及賽程一覽　電視全程直播　黃永棋將告別

作為每年度羽毛球最高級別賽事的世界羽毛球錦標賽（BWF World Championship），周一（20日）起一連7日在日本東京上演，香港隊共有11名球手，參加男單、女單、混雙和女雙賽事，本文將介紹參賽的港隊成員，附上不斷更新的賽程及直播資訊。



1. 港隊名單

．男單：李卓耀（14號種子）、伍家朗（10號種子）、黃永棋

．女單：張雁宜、葉姵延

．混雙：張德正／吳詠瑢（16號種子）、鄧俊文／謝影雪（6號種子）

．女雙：楊雅婷／楊霈霖



除了今季國際賽「常客」李卓耀、伍家朗、鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢外，值得留意的是男單老將、曾有「林丹殺手」之稱的黃永棋，32歲的他上一次出戰國際賽，已是2020年印度大師賽，今次世界錦標賽也會成為他生涯最後一場賽事，戰畢後便會結束14年羽毛球生涯。黃永棋曾在2017年登上生涯最高的世界排名第10位，也是一代具代表性的港羽球員，絕對值得留意。但有趣的是，若他跟伍家朗雙雙突破第一圈，便會在次圈碰頭。

今屆世錦賽將是黃永棋球員生涯最後一戰，完成後便會高掛球拍。（Getty Images）

另外，兩位女單球手久休復出，包括東京奧運代表張雁宜、曾為香港奪得亞運獎牌的葉姵延都是自去年底的世錦賽後，首次出戰國際賽。香港女雙「楊楊配」也值得關注，兩人今季曾在丹麥大師賽及波蘭公開賽奪冠，去年在世錦賽則一路殺入16強，表現甚佳。

張雁宜在東京奧運後鮮有露面，只曾出戰過去年世錦賽。（路透社）

2. 港隊賽程（暫只列首圈）

男單8月22日 3號場第11場 李卓耀 對 Abhinav Manota（新西蘭）

8月22日 2號場第9場 伍家朗 對 Julien Carraggi（比利時）

8月22日 4號場第12場 黃永棋 對 許侊熙（韓國）女單待公布 葉姵延 對 Lianne Tan（比利時）

待公布 張雁宜 對 Saina Nehwal（印度）女雙8月22日 4號場第2場 楊雅婷／楊霈霖 對 Kate Frost／Moya Ryan（印度）混雙（直入次圈，賽程待定）

張德正／吳詠瑢

鄧俊文／謝影雪

鄧俊文／謝影雪是目前港隊陣中，唯一曾奪得世錦賽獎牌的球手，兩人先後在2018及2021年合力奪得混雙銅牌。（資料圖片）

3. 直播安排

NowTV的670及671台將全程直播今次羽毛球世界錦標賽。

4. 港隊過去成績

香港隊在羽毛球世界錦標賽則獲得4面獎牌，最佳成績來自2007年王晨在女單奪得銀牌，其餘3面均是混雙銅牌，當中2017年的周凱華／李晉熙獲得第一面，鄧俊文／謝影雪則在2018及2021年奪牌。