羽毛球世錦賽｜港隊名單及賽程一覽 電視全程直播 黃永棋將告別
作為每年度羽毛球最高級別賽事的世界羽毛球錦標賽（BWF World Championship），周一（20日）起一連7日在日本東京上演，香港隊共有11名球手，參加男單、女單、混雙和女雙賽事，本文將介紹參賽的港隊成員，附上不斷更新的賽程及直播資訊。
1. 港隊名單
．男單：李卓耀（14號種子）、伍家朗（10號種子）、黃永棋
．女單：張雁宜、葉姵延
．混雙：張德正／吳詠瑢（16號種子）、鄧俊文／謝影雪（6號種子）
．女雙：楊雅婷／楊霈霖
除了今季國際賽「常客」李卓耀、伍家朗、鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢外，值得留意的是男單老將、曾有「林丹殺手」之稱的黃永棋，32歲的他上一次出戰國際賽，已是2020年印度大師賽，今次世界錦標賽也會成為他生涯最後一場賽事，戰畢後便會結束14年羽毛球生涯。黃永棋曾在2017年登上生涯最高的世界排名第10位，也是一代具代表性的港羽球員，絕對值得留意。但有趣的是，若他跟伍家朗雙雙突破第一圈，便會在次圈碰頭。
另外，兩位女單球手久休復出，包括東京奧運代表張雁宜、曾為香港奪得亞運獎牌的葉姵延都是自去年底的世錦賽後，首次出戰國際賽。香港女雙「楊楊配」也值得關注，兩人今季曾在丹麥大師賽及波蘭公開賽奪冠，去年在世錦賽則一路殺入16強，表現甚佳。
2. 港隊賽程（暫只列首圈）
男單8月22日 3號場第11場 李卓耀 對 Abhinav Manota（新西蘭）
8月22日 2號場第9場 伍家朗 對 Julien Carraggi（比利時）
8月22日 4號場第12場 黃永棋 對 許侊熙（韓國）女單待公布 葉姵延 對 Lianne Tan（比利時）
待公布 張雁宜 對 Saina Nehwal（印度）女雙8月22日 4號場第2場 楊雅婷／楊霈霖 對 Kate Frost／Moya Ryan（印度）混雙（直入次圈，賽程待定）
張德正／吳詠瑢
鄧俊文／謝影雪
3. 直播安排
NowTV的670及671台將全程直播今次羽毛球世界錦標賽。
4. 港隊過去成績
香港隊在羽毛球世界錦標賽則獲得4面獎牌，最佳成績來自2007年王晨在女單奪得銀牌，其餘3面均是混雙銅牌，當中2017年的周凱華／李晉熙獲得第一面，鄧俊文／謝影雪則在2018及2021年奪牌。