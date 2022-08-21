游泳｜何詩蓓400自推前個人香港紀錄逾2秒　關鵬單日兩破港績

香港公開游泳錦標賽周日（21日）在維多利亞公園泳池煞科，東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan），在400米自由泳決賽游出4分08.65秒刷新由自己保持的港績奪冠，並達A標順利取得明年福岡世錦賽入場券。



何詩蓓在6月長池世錦賽因腳傷退賽，直到本周末的香港公開賽才復出。Siobhan傷癒狀態大勇，繼昨日勇奪200自金牌後，今早轉戰400自初賽以4分19.66秒首名晉級，並在下午決賽游出4分08.65秒，打破香港紀錄並將由自己保持的紀錄推前2.23秒之多。

何詩蓓透露足踝傷已完全痊癒。（Getty Images）

何詩蓓在香港公開賽復出，一舉達到200自和400自的世錦賽A標，取得明年7月在福岡舉行的世錦賽資格。Siobhan賽後指足踝傷已完全恢復，打破香港紀錄亦可證近期訓練有效，她期待在年末的世界盃及短池世錦賽回歸國際賽舞台。

她指因今賽是傷癒後首個賽事，故未有出戰另一強項100自，以免對腳部造成太大負擔。Siobhan同時以雙冠取得今次賽事最佳女泳員獎。

何詩蓓接連取得200自和400自的世錦賽資格。（廖雁雄攝）

賽事另一焦點、19歲回流泳將關鵬，在今日兩破男子200米背泳紀錄，他先在初賽游出2分01.53秒刷新港績，最終在決賽把時間再推前至2分00.70秒封王，勢不可擋。