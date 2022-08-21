英超｜曼聯簽卡斯米路令C朗改變主意？西媒：他對未來更清晰了

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，台譯C羅）盛傳一心離開曼聯，但巴西中場卡斯米路（Casemiro，台譯：卡塞米羅）的加盟或會令情況有變。

這名在皇馬贏盡錦標的巴西中場，不僅令「魔迷」期待他在球隊的作用、與費特等的合作，西班牙媒體《阿斯報》更指，他令C朗對未來的想法更清晰。



曼聯早前宣布，就巴西中場卡斯米路（Casemiro，台譯：卡塞米羅）的轉會與皇家馬德里達成協議，轉會費高達7000萬英鎊。30歲的卡斯米路早在皇馬年代，已曾經與C朗拿度及華拉尼合作，現在於曼聯重聚，令球迷期待或可拯救低谷中的「紅魔鬼」。

卡斯米路在與C朗合作過的5季間，亦不曾掩飾過自己對這名葡萄牙的欣賞之情，尤其在2018年其皇馬隊友莫迪歷成為金球獎得主時，他仍直言覺得C朗更值得：「我覺得莫迪歷在這一年十分突出，但我還是會因為C朗過去一季的成就要選他……他是世界上最好的球員，我們要好好享受他的表現、他的入球、他的努力和在更衣室的領導能力。」

卡斯米路與C朗一同效力皇家馬德里時，關係要好。（Getty Images）

西班牙《阿斯報》指出，卡斯米路加盟曼聯，除了暫時減輕了主帥坦赫格在轉會市場的壓力，也影響到C朗的想法，報道指：「他的加盟對曼聯而言，意義不止於一個收購那麼簡單。」

《阿斯報》認為卡斯米路不僅能為鬆散的曼聯注入競爭性和紀律，也令C朗留隊機會更高：「《阿斯報》能確認，C朗留在曼聯的未來變得更清晰了，他在皇馬與C朗合作時，兩人關係很好，他們都同樣很有鬥心，卡斯米路加盟成為C朗在夢劇院多留一季的原因。」