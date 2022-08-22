英超轉會｜曼聯添兵再有眉目　阿積士主帥一個原因深信安東尼留隊

曼聯早前成功簽入巴西中場卡斯米路後，添兵似乎再有眉目，早前再度開價求購阿積士的安東尼，這名巴西翼鋒盛傳沒有出席操練，加上聯賽同樣缺陣，似乎與曼聯愈走愈近。不過，阿積士主帥舒路達則充滿信心，安東尼會繼續留隊。



阿積士翼鋒安東尼與曼聯曾經傳得沸沸揚揚，沉寂一時後，這個傳聞再度炒熱。盛傳曼聯近日再為這名巴西國腳出價8000萬歐元，但與阿積士的目標價1億歐元仍有差距。

安東尼缺席操練逼宮

22歲的安東尼今季為阿積士兩場聯賽披甲，並交出1入球2助攻，但他在周日對鹿特丹斯巴達一仗，卻不在大軍名單中。荷蘭傳媒《電訊報》透露，安東尼現身訓練基地，但當阿積士拒絕曼聯後，他即沒有參與操練，以作抗議。阿積士主帥舒路達（Alfred Schreuder）賽前指安東尼沒有足夠比賽狀態，故此不在名單中。

轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，曼聯方面已經與安東尼的經理人接觸，如今等候阿積士的決定。與此同時，曼聯亦與加普（Cody Gakpo）方面接觸，值得一提的是，這名燕豪芬球員與坦赫格屬於同一個經理人。

荷蘭傳媒指安東尼缺席操練，逼使阿積士把他出售。（資料圖片／Getty Images）

舒路達：有信心留得住安東尼

阿積士今輪一球小勝鹿特丹斯巴達後，舒路達賽後談及安東尼的轉會，他深信這交易不會成事，「我認為球會不會出售他（安東尼），球會財政沒有問題，我個人認為他會留在阿積士。」財政以外，更有一個重大原因，「我們可以出戰歐聯，但曼聯沒有！」舒路達「落足嘴頭」，當然希望安東尼留效。

阿積士主帥舒路達深信安東尼會留隊。（資料圖片／Getty Images）

今夏從熱刺回歸荷甲的貝雲積（Steven Bergwijn），今仗一箭定江山，問及安東尼的轉會時，他坦言人各有志，若他希望轉戰英超，他就祝對方好運。貝雲積有否與安東尼交流過相關題目，他笑言：「佢（安東尼）唔係幾識講英文！」。倘若安東尼有意轉戰英超的話，相信語言將會是另一挑戰。

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