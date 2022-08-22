英超｜哥迪奧拿讚紐卡素　指曼城欠耐心易遭反擊　曼聯躺着也中槍

衛冕的曼城在周日英超作客紐卡素，一度陷於苦戰，落後1：3，最終追成3：3完場；來到第3輪，英超僅餘阿仙奴一隊未曾失分。曼城領隊哥迪奧拿賽後讚賞紐卡素的表現，同時認為曼城進攻太急進，一旦失去控球就很易被反擊。



哥迪奧拿的曼城一度落後1：3，最後追平完場。（Getty Images）

曼城雖然在早段由根度簡開紀錄，但之後連失3球，米基爾阿米朗、哥林威爾遜及捷比亞各建一功，拉開到3：1。曼城終後由艾寧夏蘭特及貝拿度施華入波，追成3：3，飽吃驚風散後搶回1分。

夏蘭特今場又有入波。（Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿說：「紐卡素擁有一切特質，有速度，也有能力。」哥迪奧拿說：「（聖占士公園）是個很難應付的地方，我們再次表現得好，但唯一的問題是，當我們撕破防線再跑入去……如果你完成得到攻勢，沒有問題，但如果你完成不到的話，你就難以控制得住辛特麥斯明及米基爾阿米朗。」

哥迪奧拿認為大家應該讚賞紐卡素的表現。（Getty Images）

哥迪奧拿認為球隊應該在進攻時要更有耐性，他說：「我們應該花更多時間在進攻三分一區域，作更多傳球，但這是很困難的。如果艾寧夏蘭特跑入去，菲爾科頓就會很有侵略地去處理。如果是基亞利殊及馬列斯在，他們會更冷靜，幫助我們更嚴謹地在一起，萬一我們失去控球，人人都在自己的位置，他們就不能打反擊。」

貝拿度施華為曼城追成3：3。（Getty Images）

「在上半場，我們就是那樣失去控球。我們跑入去，失去控球，之後後防4人的距離太遠。有時候，我們會有這個問題。不是因為我們踢得差，你知道我們製造到多少攻勢嗎？為什麼大家不能嘉許紐卡素？正如賓福特贏到曼聯4：0，人人都都在罵曼聯，何沒有人讚賓福特？」

辛特麥斯明對曼城後防極大威脅。（Getty Images）

數今場紐卡素最具威脅的球員，肯定是翼鋒辛特麥斯明，這位法國球員令到曼城後衛基爾獲加疲於奔命，哥迪奧拿也認同他的表現：「辛特麥斯明真的是太強了，他是一件很難應付的武器。」

賀維終於在哥迪奧拿身上取分。（Getty Images）

賀維過去帶領般尼茅夫及紐卡素8次面對哥迪奧拿都輸波，今仗終於可以不敗之身離開。這位「喜鵲」主帥說：「希望這是紐卡素未來光輝初現的一刻。我們有點失望，因為贏不到，但這場的收穫正面比負面多。」

賀維期盼辛特麥斯明可以維持到高水平的表現，他說：「這是我執教辛特麥斯明以來，他的最佳表現。他充滿能量。他在比賽中各方面都做得對，給予我們完全不同的維度。目前對他的挑戰是，要能夠每周做到這一點。」