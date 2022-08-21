英超雙紅會︱曼聯球迷再發起反格拉沙示威　高普：直接給3分我們

曼聯主場對利物浦的英超「雙紅會」大戰，周一深夜才上演，賽前紅魔鬼已有不少風波，球隊開季兩連敗，再度觸法球迷新一輪反格拉沙行動，約1萬球迷計劃在賽前示威抗議。

類似事件去年5月已試過一次，導致雙紅會延期兩周，那次利物浦以4：2勝出。不過紅軍領隊高普認為，事件可一不可再，直指「如再發生，應立即給我們3分」。



利物浦領隊高普認為，雙紅會如因球迷示威再次未能如期上演，應判利物浦全取3分。（Getty Images）

曼聯球迷的計劃

曼聯今季由新帥坦赫格領軍，英超開季出師不利，接連敗予白禮頓和賓福特兩支中下游隊伍，球迷再次將矛頭指向班主格拉沙家族。約1萬球迷計劃在「雙紅會」前齊集主場奧脫福外，並舉行示威抗議，外界擔心部分球迷會嘗試入侵比賽草地，或阻止其他球迷進入奧脫福。

2020/21球季季尾同由曼聯主場上演的「雙紅會」，便曾引發重大混亂。賽事原定在2021年5月2日舉行，大型反格拉沙示威行動最終變成球迷與警方衝突，另有一班球迷截停球隊隊巴。那次賽事最終押後11天再踢，利物浦贏4：2，然而高普認為紅軍的賽程不應再受類似事故影響被迫進一步壓縮。

2021年5月2日，曼聯球迷反格拉沙行動導致雙紅會改期。（Getty Images）

「我們應該得到3分」

「我真的希望不會發生（比賽未能如期上演），但如果真的發生了，我認為我們應該得到3分。」他指出，「如果曼聯球迷不想比賽進行，我們什麼也不能做。我們不能就此再次重新安排比賽，在一段已經極其繁忙的時間嘗試去加插其中。」

今年是世界盃年，利物浦在賽事11月展開前，已經要踢25場比賽。「我不知道會發生什麼事，但在這種情況下，另一支球隊應該得到分數，因為那並非他們的問題。我們已為比賽作出一切準備。」

高普認為毋須同情坦赫格的處境，「足球世界就是這樣」。（Getty Images）

高普：毋須同情坦赫格

上季雙紅會未受影響，全因部分權威曼聯球迷組織和領袖全力溝通和疏導，避免前季亂局重演，可是今季球迷怒火再達臨界點，相信已無法再阻擋新一輪反對班主格拉沙的行動。對於曼聯開季慘況，高普未予同情，「根本毋須同情坦赫格，如果那是足球的問題，我們大家都會有問題。正如我們作客曼聯，也不會去問對方，我們的傷兵是否有點太多呢。」

他實事求事地說，「足球世界就如海中的鯊魚群一樣，我的同情心不能幫助或傷害他們。我們各自都有自己的問題，現實就是這樣。」