英超雙紅會︱雲迪積克「眼神防守」被米拿狂噴 馬古尼躺着也中槍
撰文：吳慕兒
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英超雙紅會曼聯大戰利物浦期間，出現有趣一幕，當利物浦失第一球後，副隊長占士米拿追着中堅雲迪積克不放，不停對他喝罵。
原因是那記失球，雲迪積克其實是有機會阻止曼聯的查頓辛祖射門的，可是他竟然「企定定響度」，終導致失球。事後有利物浦球迷自嘲，「雲迪積克是要向馬古尼致敬」，令未有上陣的曼聯隊長躺着也中槍。
上半場16分鐘，曼聯一次精彩攻勢搓散利物浦防線，查頓辛祖控球後作勢射門，騙得占士米拿和門將艾利臣雙雙倒地，此時在辛祖與利物浦大門之間，尚有一個人有機會力挽狂瀾——中堅雲迪積克。
按正常反應，他當時理應跑出來收窄辛祖射門角度，甚至出腳攔截，然而這位世界級守將兩樣也沒有做，只是在辛祖面前「企定定響度」以及雙手收在背後以免犯手球輸十二碼。辛祖冷靜將皮球射入網內，利物浦0：1落後。然後鏡頭一轉，便是以下一幕。
雲迪積克「眼神防守」被米拿追住鬧：
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只見當時占士米拿追着雲迪積克狂鬧，顯然是對荷蘭人沒有主動阻截辛祖感到不滿，初時雲迪積克尚能微笑以對，可是米拿不是說一兩句便收口，而是滔滔不絕不停喝罵，令雲迪積克有點不耐煩，出口反駁。
有睇直播的利物浦球迷自嘲：「雲迪積克是向馬古尼致敬」，網上也有不少各地球迷認為，雲迪積克這一球很有馬古尼的風格，令今場無份落場的曼聯隊長仍慘成被恥笑對象。
此外，亦有球迷為雲迪積克抱不平，認為米拿自己已被辛祖騙至倒地失位在先，根本沒有資格批評隊友。
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