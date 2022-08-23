英超雙紅會︱利物浦開季不勝咎由自取　中場不增兵自爆傷兵危機

利物浦今季英超出閘脫腳，繼賽和富咸和水晶宮，今晨雙紅會1：2不敵曼聯，3輪賽事過後仍未響勝鼓，寫下領隊高普帶隊以來球隊最差開季戰績。

如此劣境，很大程度上與隊中傷兵滿營有關，這個危機本可控制，只是球會在轉會市場直接無視潛在問題，結果跟前季一樣再因傷兵觸發危機。



36歲的占士米拿，竟然連續兩場正選上陣。（Getty Images）

高普的高速逼搶踢法，由訓練到比賽均對球員消耗極大，從昔日帶領多蒙特到之後的利物浦，球隊不時受到傷兵潮困擾。2020/21球季紅軍的中堅及守將傷病潮，尚可推說是意外和不幸所致。今季再來一次，而且不少傷兵受傷位置都是後大腿筋，只能說是咎由自取。

中場主將堤亞高艾簡達拿再受傷患困擾，大大影響利物浦中場戰力。（Getty Images）

1. 陣中腳患馬愈來愈多，全勤球員買少見少

在此先不討論高普的操練方式是否有問題，總之事實就是高消耗的訓練和踢法，球員自行適應。最理想的狀況當然是陣中所有人健健康康，現實中每個球員體質各有不同，有些球員如張伯倫、拿比基達均是「腳患馬」，隨時傷多過踢，另外亦有沙拿和今夏已離隊的文尼那樣的體能魔人，整季近乎全勤無甚傷病。

高普麾下只有兩種球員：容易受傷的以及鐵打一樣的。已離隊的韋拿杜姆和文尼，到仍在陣中的沙拿均是後者一類稀有品種。雲迪積克應該也是其一，前季斷十字韌帶是因為跟愛華頓門將比克福特相撞，傷癒復出後已基本回復昔日全勤水平。另外一對翼衛羅拔臣和阿歷山大阿諾特均是比較少受傷的球員。

比起全勤球員，利物浦陣中明顯腳患馬更多：中堅祖高美斯、祖爾麥迪比、干拿迪，中場拿比基達、張伯倫、堤亞高艾簡達拿，前鋒迪奧高祖達基本上全是「傷追人」。隊長軒達臣、防中法賓奴均不時受傷患困擾，今年連小將居迪斯鍾斯也一再受奇怪傷病影響。

利物浦傷兵名單：



前鋒：迪奧高祖達（後大腿筋）

中場：堤亞高艾簡達拿（後大腿筋）、拿比基達、居迪斯鍾斯（小腿）、張伯倫（後大腿筋）

後衛：祖爾麥迪比（鼠蹊）、干拿迪（膝頭）、奇雲藍斯

門將：基拿夏



文尼曾是利物浦全勤王之一，利迷是否很想念他？（Getty Images）

2. 轉會市場毫無動作

對球隊來說，球員傷病問題至關重要，羅致球員時亦必須詳細了解他的傷病紀錄，高普任內早期買入的文尼、沙拿、韋拿杜姆和雲迪積克便是成功例子。可是之後不知何故本身無嚴重傷患紀錄的基達和沙基利2018/19球季加盟後便變成容易受傷的男人。2020/21球季利物浦買入的祖達和堤亞高，2021/22球季買入的干拿迪，本身都是不時受傷的球員，尤其是干拿迪，他在RB萊比錫效力期間，曾先度兩度因肌肉撕裂養傷100天以上。

令人難以理解的是，球會為何明知高普操練方式比較容易受傷，還要買入一堆「腳患馬」？在德甲鮮有受傷的基達，來到英超變身「玻璃人」，或多或少也跟高普激烈訓練手法有關係，球會在收購球員時更加應該精挑細選，找出「襟踢」又捱得的球員，為何實際買回來的反而是一個個容易受傷的男人？

堤亞高艾簡達拿，雙紅會司職觀眾。（Getty Images）

今季紅軍最大問題來自中場，數一數利物浦現有中場球員：隊長軒達臣已32歲並長期受腳跟問題困擾，法賓奴每季總會有些倦勤時間，堤亞高本身有少少「玻璃腳」，36歲的米拿近季已淪後備，小將居迪斯鍾斯今年突然屢受傷病折磨，更不用說傷多過踢的基達和張伯倫，另一小將艾利洛上季經歷足踝移位及骨折恐怖傷患，養傷140天。

即是說，利物浦一隊陣中現有8個中場球員，全部或多或少有傷患底，竟連一個像昔日韋拿杜姆那樣的全勤型球員也沒有。這個情況極不理想，就算賣不走張伯倫，是否也應該在轉會市場出手，作好準備？近日高普被問到這問題時，回應是：「新中場球員？如果合適的球員現在不能簽入，我們會沿用本身的球員。」他又稱：「有新中場球員加盟當然是好，基達不會走，假如他走的話（他是不會的），必須要有替補。」

眾所周知，利物浦一心希望等待明年從多蒙特買入比寧咸。今年夏天文尼離隊，紅軍出乎意料一擲8500萬英鎊買入前鋒紐尼斯，自此之後只平價買入卡華奴和奇雲藍斯兩小將，然後今夏轉會操作似乎已完結，並無打算為中場增兵。畢竟比寧咸身價高達1億英鎊以上，按班主約翰亨利及他旗下集團FSG的量入為出作風，今夏紅軍轉會引援工作已經完成，明年請早。

高普用人保守，很易令陣中傷兵問題惡化。（Getty Images）

3. 高普用人保守，令問題惡化

以上兩點，足以令利物浦受傷兵太多影響表現，還有另一個問題是，高普用人傾向保守，尤其在大賽中先求不敗。軒達臣和占士米拿是他極度信賴的隊長和副隊長，大戰派他們上陣無可厚非。然而，兩人表現今非昔比，防守端一人一次失誤，將勝利拱手讓予曼聯，進攻端兩人創造力皆不足，為輸波埋下伏筆。

相對而言，曼聯新帥坦赫格大膽地一次過將隊長馬古尼和王牌球星C朗拿度放在後備席上，以一班年輕人踢出一場以速度制勝的「閃電戰」，正好暴露出高普用人保守。用人保守同時會衍生另一問題，就是來來去去用上同一批球員，然後他們很容易因過勞受傷。占士米拿已經連續兩場正選上陣，看到他老人家落場進退失據，也替他感到辛苦。

利物浦今夏尚未買入任何中場球員，隊中傷兵問題嚴重，拖累戰績。（Getty Images）

總結：可以預知的災難，就是自作孽

未能預知的事情，是意外；可以預知的災難，卻什麼也不做，便是自作孽。利物浦明知隊中充滿「玻璃人」，不通過轉會市場增兵修正問題，心存僥倖傷兵問題不會發生，根本只是自欺欺人。

如今轉會窗快將關上，紅軍依然未見任何動作。按照球隊前季隊中所有中堅全數倒下，利物浦也僅是在英冠低價買入戴維斯（Ben Davies），結果從未出場，然後輪流由法賓奴、軒達臣和一班預備組小將頂上，足以預期今季處理手法大致也是如此。球會寧願放棄今季，也要堅持自己的轉會買賣策略。其實這也沒有什麼好非議，只是可憐餘下一班球員踢傷踢殘，來回手術枱、治療室和球場之間彷彿無止境地輪迴。