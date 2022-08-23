羽毛球世錦賽 ︳葉姵延勇挫強敵晉次圈 李卓耀下輪硬撼周天成
撰文：黎建明
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世界羽毛球錦標賽第二日賽事，港隊女單兩名代表分途出擊，命運各異。「黑妹」葉姵延直落兩局擊敗比利時選手譚蓮妮（Lianne Tan）晉級，張雁宜則不敵印度選手妮禾爾（Saina Nehwal）出局。
葉姵延勇挫世界排名高50位對手晉級
逾半年來首度參加國際賽，世界排名跌至第87位的葉姵延，面對世界排名高50位的比利時球手譚蓮妮，先以21：14、7分之差取下第一局。第二局戰情較為緊湊，打至20：20刁時，「黑妹」一鼓作氣連取兩分，順利以22：20再下一城，勝出賽事。次圈他將迎戰世界排名第13的港產加拿大籍球手李文珊。
同是久疏國際賽場、世界排名第50位的港隊另一女單代表張雁宜，力戰下分別以19：21、9：21不敵世界排名33的印度選手妮禾爾，無緣躋身次圈。
港隊男單球手方面，李卓耀今天（周二）再進一步，以21：17、21：12順利擊敗捷克選手勞達（Jan Louda）晉級，將在第三圈硬撼賽事四號種子、中華台北球手周天成。
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