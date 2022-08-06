羽毛球｜李卓耀談安賽龍訓練營得着　目標衝擊世界排名前八

周六（6日）香港羽毛球總會邀請一眾港隊成員如李卓耀、伍家朗等出席香港戶外羽毛球總會成立典禮，並即場示範戶外羽毛球。

剛回港一星期的李卓耀，分享5月安賽龍訓練營的最大得着和今年最大目標。



港將李卓耀5月曾赴杜拜參加為期2星期安賽龍訓練營，他表示那段時間是自己今年進步最快的時候：「本身（訓練）對住世界、奧運冠軍就已經有壓力，即使以放鬆的形式訓練，質量都好好。」李卓耀笑言雖然同練的球手都是世界級，但自己每一天仍以輕鬆心情投入訓練，「打球上，水平接近平時的四強、決賽，但心態是真的要學習。」

李卓耀表示今年進步最多是赴杜拜參加安賽龍訓練營的2星期。（張倩儀攝）

學到沒有秘密練兵的必要

李卓耀認為頂級球手如安賽龍，也願意大方公開自己的訓練方法，實在讓他改變想法：「你以為他不怕我們贏他？其實他都會怕，例如世錦我也贏過他，但他卻不介意（讓人知道訓練方法），所以我每一秒都好珍惜。」

李卓耀笑說，這次發現秘密練兵其實非必要，「他不介意分享自己的練習方法，『我就是這樣練，就看你自己怎樣練。』，羽毛球水平才可以一起提高，是好事。」

李卓耀（右一）分享安賽龍（左二）訓練營的得着。（安賽龍IG）

李卓耀覺得今年成績不錯。（美聯社）

今年比賽一個接一個，包括印尼大師賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽及新加坡公開賽，他笑言截至現在今年已經隔離了5次。雖然今年各大賽中未有殺入決賽，但回望仍覺得今年成績算不錯：「雖說19年有一個冠軍，但其他都是第一場就輸，讓我選，我會寧願現在這樣，一直入4強、8強，信心都會好一點，分數上也拍得住那個冠軍，現時最主要備戰世界錦標賽。」接下來暫定8月19日又會飛往日本東京出戰世界錦標賽和日本公開賽，現時世界排名15的他，仍期望排名能突破前8位置。