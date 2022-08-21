羽毛球｜中國球手石宇奇提早解禁戰世錦賽　獲李宗偉看好奪冠大熱

中國羽毛球男單好手、世界排名第25的石宇奇，原被內部禁賽至今年10月，卻突然獲准提早兩個月解禁，參加明日（22日）在日本展開的世錦賽，惹來外界質疑其資格。石宇奇日前已抵達東京備戰，並接受了世界羽聯（BWF）官方媒體採訪，談起禁賽期間及復賽心情。



石宇奇去年10月於湯優盃4強鬥桃田賢斗，他在失掉首局下，第二局大幅落後桃田5：20、只差一分就落敗時突然退賽。石宇奇賽後又出言不遜：「若我在20分退賽，技術上就還沒輸」，其後跟網民爭論掀起風波，因而被中國羽協禁賽一年處分。惟中國羽協在今屆世錦賽放他「出關」，與世界頂尖好手一較高下。

石宇奇原先被禁賽至今年10月，但獲准提早出戰世錦賽。（Getty Images）

石宇奇在BWF採訪中表示：「整體來說，我感覺還不錯，我一直保持自己的比賽狀態，很高興來到東京。我不是很緊張，只是想從我的對手們身上學習。這是一項高水平賽事，我有很多東西要向安賽龍、桃田賢斗和真庭等球員學習。」

石宇奇在對桃田一仗退賽後，於微博的發言引起爭論。（資料圖片）

石宇奇透露在禁賽期間積極訓練，來到東京後他亦與隊友作高強度對打練習。對於奪金大熱的世界球王安賽龍，他謙稱：「安賽龍他身上有很多值得我學習的地方，但同樣重要的是，我要對自己的能力保持信心。」

世界排名第一的安賽龍在世錦賽回到東京奧運奪金福地。（Getty Images）

BWF在訪問尾段，問道：「世錦賽上會不會出現一個嶄新的石宇奇？」他回應道：「這要看情況，大家興奮期待一下看到新的石宇奇吧。」

自2015年世錦賽由諶龍奪冠後，中國已連續4屆世錦賽無緣男單冠軍。過去3屆，中國距冠軍最近的一次，是2018年的南京世錦賽，當時石宇奇在決賽中敗予桃田賢斗。而最近兩屆比賽，中國球手均未能打入4強。

石宇奇坦言非常渴望冠軍。（Getty Images）

相隔10個月重返賽場的石宇奇坦言：「非常渴望一個冠軍成績。」他將在明日首圈與世界排名85的阿塞拜疆球手Ade Resky Dwichahyo爭晉級。

內媒報道，李宗偉近日接受採訪時，談起今屆世錦賽的男單冠軍將會競爭激烈，並看好這名中國好手，「石宇奇將會是奪冠大熱門之一，因為雖然他很久沒有打國際賽，但也不排除他會一路殺到底，甚至奪金的可能。」