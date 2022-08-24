轉會情報｜車路士第三度求購科芬拿遭拒　李城要求看齊馬古尼身價

離轉會窗關閉尚餘一周，車路士仍努力招兵買馬，第三度出價求購李斯特城中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana），轉會費總值7000萬鎊，但再遭拒絕。同時，車路士準備開出6000萬鎊收購愛華頓前鋒小將安東尼哥頓（Anthony Gordon）。



科芬拿被視為車路士的後防增兵目標。（Getty Images）

英國《衛報》及《天空體育》等傳媒報道，車路士周二第三度向李城出價，求購法國小國腳中堅科芬拿，基本轉會費提升至6000萬鎊，另加1000鎊浮動條款。《天空體育》指1000萬鎊的浮動條款很難全面兌現，包括一些難以實現的條款。李城已經拒絕了這份報價。轉會專家Fabrizio Romano表示，車路士仍然覺得可以簽到科芬拿，因為球員希望轉會。

21歲的李城中堅科芬拿渴望轉投車路士，上周缺席了一課操練，並在另一日獨自操練，上周六英超對修咸頓遭球隊「雪藏」，不入大軍名單，他更已經被下放U21梯隊訓練。李城主帥羅渣士上場賽後表示，他認為科芬拿的心理狀態不宜比賽。

科芬拿上周六入場觀看李城對修咸頓的比賽。（Getty Images）

羅渣士還說：「他沒有跟一隊操練，他跟U21操練可以幫到他提升狀態，保持努力。在這個階段，排除外界的搔擾是十分重要的。我只會選擇那些願為一隊全情投入的球員，如果沒有的話，他會跟U21訓練。」

英國傳媒稱，李城的心理價位是至少8000萬鎊，看齊他們在2019年出售哈利馬古尼予曼聯的價格。如果車路士最終滿足李城要求的話，科芬拿有機會超越馬古尼，成為史上最昂貴的中堅。

車路士還看中愛華頓前鋒哥頓。（Getty Images）

後防以外，車路士亦希望增加前線人手，目標是21歲愛華頓前鋒哥頓。車路士今月初曾出價4000至4500萬鎊，但被愛華頓拒絕。兩間球會一直有溝通，車路士也準備提高報價，據《天空體育》透露，車路士準備加碼至6000萬鎊。

此外，車路士落實將意大利左閘艾馬臣柏美尼（Emerson Palmieri）售予韋斯咸，與「槌仔幫」簽約4年，另加一年續約選項。英國《BBC》透露，艾馬臣柏美尼的基本轉會費為1300萬鎊，另加200萬鎊浮動條款。這位28歲的意大利球員自2018年加盟車路士以來，上陣機會不多，上季被外借至法甲的里昂。