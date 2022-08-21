英超︱車路士門將文迪罕有蝦碌　作客意外0：3大敗列斯聯腳下

英超聯周日賽事，列斯聯主場迎戰車路士，實力較強的藍軍上半場遲遲未能打開紀錄，還因門將文迪33分鐘一次低級失誤率先失守。3分鐘後，車路士在一次角球再度被攻破大門，未到半場比數已落後至0：2。

下半場中段，列斯聯一次突擊再入一球，車路士竟輸到0：3。



車路士門將文迪蝦碌連環圖：

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車路士甫開賽已踢得主動，未夠1分鐘史達寧已殺入禁區邊走邊射僅僅柱邊出界，14分鐘他將皮球送入網內，卻越位在先被判無效。

最意想不到的是，「出事」位竟然是向來相當穩健的門將艾度亞文迪——上半場33分鐘當隊友回傳給他時，眼看對手艾朗臣（Brenden Aaronson）近在眼前，仍遲遲未大腳解圍。文迪嘗試以假動作騙對手，怎料艾朗臣沒有中計，伸腳一攔截得皮球，輕鬆將球送入網窩。

列斯聯領先下氣勢如虹，3分鐘後一次角球機會，隊中死球專家積夏迪遜操刀，前鋒洛迪高在漂亮落點接應飛頂破網，帶點意外地半場2：0領先車路士。這記入球也是洛迪高今季在英超的第3球。

落後兩球的車路士下半場傾力反撲，列斯聯也乘主場和領先氣勢繼續進攻，雙方攻勢梅花間竹，踢得開放，出現不少驚險時刻。戰至68分鐘，車路士再度失守，丹尼爾占士左路傳中，艾朗臣跳頂落空，後面還有洛迪高篤前，積夏里遜門前伸腳撞入，列斯聯領先至3：0，艾蘭路主場球迷歡呼聲震天。

車路士的噩夢尚未完結，84分鐘本身已有一面黃牌的中堅高列巴尼從後攬對手再次領黃，兩黃變一紅，藍軍10人應戰。比數維持至完場，車路士爆冷0：3大敗予列斯聯腳下，全失3分，也是今季首嚐敗仗滋味。