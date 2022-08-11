歐洲超級盃｜夏薩特捧盃全不費工夫 66次披甲追平車路士奪冠次數
撰文：趙子晉
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網民說：「如果你係足球員，又做唔到美斯的話，不如試下做夏薩特，佢咩都唔使做就有冠軍落袋！」
皇馬捧走歐洲超級盃，夏薩特繼續在後備席上候命。不經不覺，這是夏薩特在皇馬的第6個冠軍，但他僅上陣66場及交出6個入球。
皇馬兩球輕取法蘭克福，順利捧走歐洲超級盃，皇馬眾將在頒獎台興奮慶祝時，在洛迪高身邊看到一個熟悉的臉孔，戴上獎牌﹑身穿運動長褲的夏薩特（Eden Hazard）。
在皇馬的陣容中，夏薩特的名字再度出現在後備一欄，戰畢90分鐘，安察洛堤動用5個換人名額，洛迪高﹑卡馬雲加及曹亞文尼先後上陣，這名31歲的比利時球星原封不動，坐足全場，結果再一次「躺着」捧盃。
夏薩特自2019年夏天加盟皇家馬德里後，3季以來一直受傷患所困，每季聯賽上陣不足20次，連同今次的超級盃，卻不經不覺贏了6個冠軍。有趣的是，夏薩特3季在各大賽事僅上陣66次，貢獻6個入球，並在4次決賽沒有上陣任何1分鐘。
夏薩特當年是車路士的必然主力，曾經披甲超過350場，同樣贏得6個冠軍。如今在皇馬，這名比利時球星再添一冠，不少網民笑言與其「做得勤力」（Works Hard）不如「做得聰明」（Works Smart），指做球員若如夏薩特般，坐着也贏冠軍，亦是一種成就。
夏薩特如今無傷無病，今仗同樣沒有上陣機會，部分網民則促請皇馬放夏薩特一條生路，讓他返回車路士或轉投其他球會，至少有披甲的機會。
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