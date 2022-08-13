英超｜車路士易主內部權責有變　杜慈話中有話：熱刺可以安心備戰

英超本季首場「Big 6」對決在明晚（13日）上演，車路士主場上演「倫敦打吡」大戰熱刺。

車路士本季增兵遇上重重波折，至今總算簽入3名新將。領隊杜慈在賽前記者會坦言在轉會方面職責有變，但事態發展令他困擾，影響睡眠。談及宿敵熱刺，更似話中有話。



車路士在首仗藉佐真奴的十二碼險勝愛華頓，表現不及熱刺耀眼。熱刺先遭修咸頓開記錄，隨即發火，上、下半場各入兩球，反勝4:1。

英超本季第一場大戰上演倫敦打吡。（Getty Images）

車路士季前易主 較遲開始準備

大戰當前，杜慈在記者會上被問及如何看待熱刺，以車路士的季前狀况對比。杜慈稱熱刺把握自己的優勢，準備領先車路士，「球會安定，擁有權清楚，分工清晰，眼前有歐聯。他們買人相當迅速直接，季前可以安心備戰」。

車路士新主托德波里上場後，球會內架構和權力大為改變。（Getty Images）

杜慈僅提供意見 「失去了睡眠時間」

杜慈續以車路士今夏換班主來對照。高層先後離隊，新主托德波里上場後暫代體育總監，把收購球員的大權收回手中，杜慈僅提供組軍的方向供參考。

球隊增兵方面屢屢傳出失敗消息，至今簽入3名新將史達寧、高列巴尼及古古列拿。杜慈提到此處坦言權力轉變，適應需時，適應期間煩到失眠：「轉會唔到我搞，要嘅，要適應嘅……」。他直言失去了「一點空閒，以及睡眠時間」，亦指權責轉移了，但強調球會內有這個需要。因此，需要適應在轉會市場較遲起步，帶來的影響。杜慈強調不是有人犯錯，「每個人都要擔起自己的責任，我的責任是按着短期及長期發展，提供意見」。

杜慈煩到「冇覺好瞓」。（Getty Images）

車路士去季聯賽及盃四挫熱刺，全部保不失，其中3次由干地領軍，干地當時指熱刺與車路士「冇得比」。杜慈強調不可同日而語，更回應指熱刺有力逐鹿中原：「干地帶領的每支球隊都是爭標份子，不論哪個聯賽。他們陣容實力與深度都大為增強。」

干地本年初在聯賽及聯賽盃三戰舊東家，全敗捧蛋，但杜慈強調熱刺大為增強。（Getty Images）

今仗雙方的陣容仍然有變。杜慈確定後衛馬高斯阿朗素不會上陣，他正待處理最後細節，便會轉投西甲巴塞隆拿。至於熱刺繼續「清貨」，轉會市場消息指中場棄將盧施素及尼當比利外借離隊在望，目的地分別是西甲維拉利爾及意甲拿玻里。

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