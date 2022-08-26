港超聯2022/23：新球季10隊簡介　球員妙談心水港超Fantasy陣容

英超Fantasy遊戲風靡全球，玩家用僅有「資金」挑選心目中最強的陣容「搶分」；香港球圈資源同樣有限，若港超球員化身「領隊」，又會如何組軍？

透過球員們的「心水」，一起在周六（27日）港超聯新季開鑼前，了解10隊特色跟重點球員吧。



首先講解2022/23年度香港超級足球聯賽的背景資料：聯賽於今周六（27日）開鑼，經歷上季腰斬，足總今季積極游說甲組球會升班，賽事終事隔兩季後再有10隊角逐，並恢復雙循環制。

2022/23港超聯參賽球隊及比賽球場：（排名不分先後）

．傑志（旺角大球場）

．理文（將軍澳運動場）

．冠忠南區（香港仔運動場）

．東方龍獅（旺角大球場）

．標準流浪（斧山道運動場）

．晉峰（青衣運動場）

．和富大埔（大埔運動場）

．深水埗（深水埗運動場）

．香港U23（將軍澳運動場）

．港會（香港足球會）



各支港超聯球隊代表日前出席新季發布會。（資料圖片／袁志浩攝）

今季同時舉辦足總盃、高級組銀牌跟菁英盃。香港代表2023年有望取得亞冠盃「1+2」席位，預計港超冠軍直接取得亞冠分組賽資格；足總盃冠軍及聯賽亞軍則出戰亞冠外圍賽。

港超在外援方面跟亞洲足協逐步看齊，每隊可註冊的外援數不限，惟每場只能選6名外援進入比賽名單，場上則最多派出5名外援；所有非本地球員均被視作外援，無國援或亞援之分。

高級組銀牌相隔兩季後復辦。（資料圖片／袁志浩攝）

這屆港超彷彿「階級分明」——傑志被指「超班」、猶如在另一個聯賽。招兵買馬的理文有力挑戰冠軍，南區與多名主力離隊的東方則同被視為「黑馬」，或殺出一條血路。而坐擁多名前港腳的流浪，實力亦不容忽視。

中下游則陷入大混戰，兩支升班的區隊大埔跟深水埗，與連續第三季在港超打滾的晉峰獲稍為看高。去年成立後遭遇多次大敗、以培養23歲或以下球員為主的香港U23，跟實際上以業餘模式運作的港會，相信跟其他球隊仍有差距；惟今季不設降班。

《01體育》以此作根據，邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，以下球季排列，是按球員預測的平均排名作順序。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映上述「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



立刻觀看10支球隊球員代表的港超Fantasy陣容、及球隊分析：

傑志及理文：兩大爭標熱門 羅梓駿與顏樂楓選心水陣容

冠忠南區及東方龍獅：黑馬球隊 劉學銘與馬希偉的最佳十一人

標準流浪及晉峰：聯賽榜分水嶺 林嘉緯林樂勤信心之選

和富大埔及深水埗：區隊回歸 鍾偉強和屠俊翹揀自己

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