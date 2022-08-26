港超聯2022/23球隊分析：大埔深水埗齊升班　冠軍功臣回歸綠戰士

2022/23年度香港超級足球聯賽今周六（27日）開鑼，本篇將為大家介紹和富大埔及深水埗。

《01體育》邀來10支參賽球隊球員，選出「心水」港超Fantasy陣容，以此分析各球隊焦點。



《01體育》邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，大埔跟深水埗兩支區隊，位列平均預測排名的第七跟第八。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



和富大埔（球員平均預計排名：7）

主場：大埔運動場

大埔相隔兩季重返本地頂級聯賽。（大埔足球會Facebook）

大埔曾在2018/19球季歷史性奪得港超冠軍，翌季降班至今捲土重來，上季贏得甲組聯賽盃冠軍後升班，改由前助教李恆匯「坐正」領軍。大埔前中後三線算平均，李瀚灝、安達與安基斯打滾港超多年，也有中生代鍾偉強、羅振廷跟李家豪來投，6隊代表均預計大埔能取得第七名。

當中大埔隊內最多人挑選的是鍾偉強，他曾是「綠戰士」3年前奪冠功臣之一，之後更乘勢入選港足，惟之後受傷患困擾。而同是該屆冠軍成員的李家豪也獲深水埗的屠俊翹「賞識」，「他側擊能力，出波，罰球樣樣精！。」兩人今季能否回復當年勇，料成關鍵。

鍾偉強曾助大埔歷史性奪得港超聯冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

今屆下游各隊實力相近，最終排名或很大程度視乎各隊外援的作用跟適應時間。大埔的巴西外援利馬、中堅加比爾跟前鋒保連奴，撐起球隊中軸，且都獲選入「港超Fantasy」陣容中。鍾偉強稱：「練習後認為保連奴把握力不錯。另外，隊長陳曉鋒其實基本功、中場控球都很有能力，卻經常被外界低估。」

鍾偉強的港超Fantasy：

和富大埔鍾偉強的港超Fantasy。（01美術製圖）

鍾偉強起用較硬淨的杜度跟徐宏傑，「可跟技術型的馬高斯和姚浩明平衡」。他稱，黃洋跟梁振邦出任防中多年，保護性強，後者跑動性高、體能好，料會跟米基爾十分合拍。而他相信前東方隊友伍家揚，可在自己及保連奴支援下製造一定威脅，「希望我在左路能幫到大家。」

深水埗今季由甲組轉戰港超聯。（資料圖片／葉詩敏攝）

深水埗（球員平均預計排名：8）

主場：深水埗運動場

另一支升班馬深水埗新季簽入了11名新球員，包括有港超聯經驗的羅港威、黎格爾、劉浩霖及屠俊翹，但仍不獲看好，雖然平均預計排名第8，但10位球員中有超過一半預計他們以第九名衝線。

深水埗最大焦點，莫過於回流港將杜國榆，他是深水埗隊內唯一獲多於一位球隊代表選入Fantasy陣容的球員。25歲的杜國榆職業生涯曾先後征戰美國、西班牙第四級聯賽、芬超、阿爾巴尼亞超聯，今季才首次參戰港超聯，隊友屠俊翹指他進步神速，「我們10多年前已相識，他現在分波、攔截都也很不錯。」

杜國榆將首度在港超聯亮相。（資料圖片／葉詩敏攝）

屠俊翹的港超Fantasy：

深水埗屠俊翹的港超Fantasy。（01美術製圖）

屠俊翹在龍門位置上毫不猶豫選擇自己：「平靚正」；他指外援隊友簡紹威攔截準繩，隊長羅港威速度快、射術佳且擅長左右腳，因此將二人「收歸旗下」。另一方面，他也挑選數名前愉園隊友，「潘沛軒剷截能力好好，年輕有活力；查理史葛、米基爾場上分工非常有默契，可一攻一守。」

他透露李家豪小時候是港青正選守門員，笑指對方可「一人多用」；而李嘉耀則有五人足球「波底」，「射得、扭得、靈活，是位攻擊力很強的球員。」屠俊翹雖未曾跟日本裔的中村祐人合作，但認為對方能配合隊友，傳射皆精。

新球季其餘8隊簡介及球員港超Fantasy陣容：