港超聯2022/23球隊分析：流浪與晉峰成分水嶺　經驗是最大利器

2022/23年度香港超級足球聯賽今周六（27日）開鑼，本篇將為大家介紹標準流浪及晉峰。

《01體育》邀來10支參賽球隊球員，選出「心水」港超Fantasy陣容，以此分析各球隊焦點。



《01體育》邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，流浪跟晉峰位列平均預測排名的第五跟第六。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



標準流浪（球員平均預計排名：5）

主場：斧山道運動場

標準流浪今季在林嘉緯跟盧均宜率領小將出戰。（資料圖片／袁志浩攝）

流浪今季沿用「以老帶新」風格——前港足成員如林嘉緯、盧均宜，配合小將盧兆崎、余在言等。外援除原有祖連奴、林遼太、金閔奎，還找來曾於東南亞多國搵食的巴西射手大衛巴拉（David Bala），及前巴西U19代表隊中堅卡斯奧（Cassio Francisco de Jesus），前中後都有增兵，人腳絕不失禮，各隊代表均估計流浪可站穩中上游之列。

流浪有4名球員獲重複選擇，比東方及傑志更多，包括林嘉緯（3次）、盧均宜（2次）、姚浩明（2次）、林衍廷（2次），證明球員均十分「抵買」。

林學曦（右）今季回歸流浪。（資料圖片／袁志浩攝）

不得不提的是，流浪有去年在丙組落班的林學曦「回歸」，隊長林嘉緯大讚對方是繼陳肇麒後，觸覺最強的華人射手，「他公認是入球能力比外援更好的前鋒，今年我們火力很強勁，若有足夠供應，以他的埋門質素，相信會有很多入球。」

林嘉緯的港超Fantasy：

標準流浪林嘉緯的港超Fantasy。（01美術製圖）

「王振鵬是情意結，他與我及均宜是鐵三角精神支柱，就算貴也要花在他身上。」嘉緯還選了破壞力強的林遼太、總被忽視的姚浩明。至於新中堅卡斯奧，他認為對方表現有驚喜，「一起練習了數天，發現他很快，好『對得』，算是超出預期，對球迷來說也有點神秘感。」

他欣賞馬高斯的用波能力之餘，也認為基爾頓十分「全能」，最後選了前鋒洛迪古斯，「原本想選丹恩，但超過預算了。我跟洛迪古斯合作過，其實他幾好波，如少一點受傷更好。」

晉峰主要沿用上季人腳。（資料圖片／高詩琦攝）

晉峰（球員平均預計排名：6）

主場：青衣運動場

晉峰過去數季堅持猜傳踢法，球隊今季陣容沒大變化，但主教練是首度執教職業隊的前青訓教練鄧冠研；其平均排名跟大埔一樣（6.8），但有6位球隊代表均認為「粉紅兵團」可奪第六名。中場林樂勤表示，「我們征戰港超經驗比下游其他隊多，今年目標是要贏盡升班馬、港會跟U23等下游隊。」

晉峰外援費利浦薩（ FELIPE SÁ）司職中前場位置，屬速度快及技術型前鋒。（資料圖片／袁志浩攝）

「粉紅兵團」只留下外援卡爾特納、費利浦薩及艾拔簡勞，其中上季於菁英盃攻入7球的費利浦薩效率甚高，是兩人心目中的前鋒人選。林樂勤就覺得，卡爾特納同樣扮演重要角色，「他就像車路士的佐真奴，沒有他的話，組織攻勢或防守會有很大問題，他不是這麼簡單的。」

晉峰為確保年輕球員的上陣時間，婉拒多名球員加盟，林樂勤稱隊內最有潛質的是後衛葉卓文，「他季前很有心機、很勤力地練習，如他繼續朝這方向進發，相信未來有望成為港足中堅。」

林樂勤的港超Fantasy：

晉峰林樂勤的港超Fantasy。（01美術製圖）

林樂勤視艾華頓跟丹恩為港超最頂級的前鋒，而晉峰隊長鄭璟昊除助攻助守，更是球隊靈魂人物，加上葉卓文、卡爾特納跟自己，「我很便宜，間中又入到波，算是可以吧。」令人意外的是他起用了養傷多時的荷西安祖及林衍廷，「荷西是『帶刀待衞』；而個人認為林衍廷是港超最出色的閘位球員。」

雖然他仍有$10m資金未用，卻對陣容相當自信，打趣道：「不用更改了，這個陣可拿到港超冠軍！」

新球季其餘8隊簡介及球員港超Fantasy陣容：