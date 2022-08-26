港超聯2022/23球隊分析：傑志與理文兩大熱門　誰更獲球員看好？

2022/23年度香港超級足球聯賽今周六（27日）開鑼，本篇將為大家介紹傑志及理文。

《01體育》邀來10支參賽球隊球員，選出「心水」港超Fantasy陣容，以此分析各球隊焦點。



《01體育》邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，而傑志跟理文，正是平均預測排名的首兩位。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



傑志（球員平均預計排名：1）

主場：旺角大球場

傑志較早前出戰亞冠盃16強，最終不敵泰國巴吞聯出局，左閘丹尼在賽後掛靴。（Getty Images）

傑志不論班費、設施跟配套均冠絕港超，10隊代表球員中有9人預計「藍鳥」能問鼎今屆聯賽錦標。球隊剛於亞冠盃16強出局，卻已創下賽事改制後香港球會的最佳成績；加上早前曾赴韓國集訓多時，相信狀態較佳。

球員大多認為，傑志已建立一套踢法、陣中球員有能力和經驗，在講求穩定的聯賽能佔優。「藍鳥」雖有丹尼退役，安永佳與陳晉一亦離隊外闖，但補上費蘭度、佐敦布朗及周緣德等新兵，會長伍健日前更透露，將羅致一名「所有左邊位置都能踢」的亞援。

傑志射手丹恩奴域是當今港超最有級數的前鋒。（資料圖片／袁志浩攝）

不過，最受關注的依然是41歲前鋒丹恩奴域，這位黑山射手獲5人選入「港超Fantasy」陣容，成為「票王」；更有7人預測他將奪得今季神射手獎項，「他射門觸覺敏銳，是當今港超最具級數前鋒，實力毋庸置疑。」

新加盟的前東方巴西外援米基爾，同樣成為3名球員的中場人選，獲形容攻守兼備；此子今季如何跟基爾頓、巴爾拿及明加索夫配合，值得期待。

趙聡悟於2004年出生，去季已在港超亮相。（資料圖片）

另外，4人估計傑志18歲港日混血兒趙聡悟將成為「最佳年青球員」得主，其中林嘉緯稱對方除了天份，場上也展示出其後天努力。「他很放膽去踢，技術根底很好，即使這年紀在港超亦應付到，如有更多機會落場，相信會成長得更快。」

羅梓駿的港超Fantasy：

傑志羅梓駿的港超Fantasy。（01美術製圖）

羅梓駿大膽起用全華班，更「私心」滿滿，先挑選同是1997年生的徐宏傑跟胡晉銘，三人在香港青年梯隊時合作無間。另外，羅梓以曾效力傑志巴塞足球學校的球員為骨幹，包括陳嘉豪、何振廷、顏卓彬、鄭展龍、播磨浩謙、林衍廷，杜國樑及杜國榆。

他期望杜氏兄弟兵能產生化學作用，又透露以林衍廷出任前鋒有原因，「他在夢想FC時曾出任此位置，那時我跟龍仔也在中場合作，所以認為這樣排陣有加乘作用。」

理文新季加強板凳深度。（高詩琦攝）

理文（球員平均預計排名：2）

主場：將軍澳運動場

理文新季再展示野心，投入球會史上最多的2000萬班費，揚言衝擊所有本地錦標跟下季亞冠盃資格。球隊簽入8名新球員，加強板凳深度——即使比賽時要求變，亦有更多選擇；但新陣容需時磨合，有7位球隊代表皆認為「黃黑軍團」會以第二名衝線。隊長顏樂楓則指，隊友在練習時的控傳質素已有所提升，預測己隊能贏下港超。

理文隊長顏樂楓相信球隊可以贏得聯賽冠軍。（資料圖片）

理文共有13名球員獲揀至「港超Fantasy」陣容內，是各隊之冠，包括新日援立花稜也、代表港足於亞洲盃外圍賽有好表現的黃威、西班牙前鋒加維蘭、原有外援洛迪古斯、基華尼頓及亞哥斯達等，可見陣容雄厚。

當中有4名球隊代表均選擇後衛徐宏傑，讚此子「硬淨」、「頻率高」；從東方來投的艾華頓同成為4人前鋒之選，其速度、盤扭與把握能力皆強，且有望於今年內完成入籍手續，料成理文鋒線主力。

顏樂楓的港超Fantasy：

理文顏樂楓的港超Fantasy。（01美術製圖）

本已有參與英超Fantasy遊戲的顏樂楓，主要以「得分」為考慮。他寄望門將伍瑋謙在新戰術及防線加持下，能不時維持清白之身，也深信後衛立花稜也多參與進攻，料可帶來入球或助攻。

「價錢」相對便宜的羅振庭跟菲杜化屬冷門選擇，但「光頭」指前者曾是年度最佳金球得主，後者則每每在死球時後上製造頗大威脅，相中兩人的「火力」。

兩名西班牙前鋒洛迪古斯（左）及加維蘭（右）在理文再聚，能否再產生化學作用？（資料圖片／高詩琦攝）

「光頭」揀了5名理文球員，亞哥斯達、基華尼頓、艾華頓都是進攻能手，洛迪古斯就因主理死球而「加分」，「他很大機會有份處理罰球或十二碼，當他是哈利卡尼去用。」

談及自己，他則笑言，「我非但拿不到分，還會拿黃牌，但都要支持下。」另外，他認為鞠盈智能左右開弓、傳送準繩，猶如「南區派路」；而年輕卻比同齡球員成熟的馬希偉埋門冷靜，因此同被納入大軍。

新球季其餘8隊簡介及球員港超Fantasy陣容：