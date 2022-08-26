港超聯2022/23球隊分析：香港U23與港會遭看淡　仍有自信殺入中游

2022/23年度香港超級足球聯賽今周六（27日）開鑼，本篇將為大家介紹香港U23及港會。

《01體育》邀來10支參賽球隊球員，選出「心水」港超Fantasy陣容，以此分析各球隊焦點。



《01體育》邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，香港U23跟港會位列平均預測排名的第九跟第十。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



香港U23（球員平均預計排名：9）

主場：將軍澳運動場

香港U23成員今季平均年齡只得20.6歲。（資料圖片／袁志浩攝）

由足總副主席霍啟山贊助的香港U23，新季全隊平均年齡由21.3歲再次下降至20.6歲，主力黃威離隊下，「超齡球員」為黃浩然、羅曉聰、郭子堦、袁世傑跟張俊軒。

雖然遭4位球隊代表預測成包尾大幡，隊長黃浩然相信己隊有力殺上前六，「吸收上年經驗去進步，球員其實很有潛質，只要自信能發揮自己，效果跟表現定沒有上季這般差。」

香港U23中場鄧筵霑（左）曾是男拔足球隊隊長。（資料圖片／袁志浩攝）

出身於拔萃男書院的19歲中場鄧筵霑，是香港U23唯一獲球隊代表複選的球員；他曾入選東亞錦標賽本地集訓名單，也是去季主教練張健峰的重點培育對象，特別點名他出席季前記招，接受記者提問。

黃浩然同對此子表現充滿期待，「他的個人數據不差，入場球迷都會讚，雖然我們給人印象是經常大敗，但亦有令大家眼前一亮的一日。」

黃浩然的港超Fantasy：

香港U23黃浩然的港超Fantasy。（01美術製圖）

除了欣賞鄧筵霑，黃浩然指守門員龐焯熙很有潛力，「上季雖然球隊失球多，但他有許多精彩撲救」。他選擇自己跟基斯鎮守中路，「雖然未合作過，但他在元朗、飛馬的表現非常好，也是左腳球員，場上拚搏、彈跳力高，防守一流。」

他認為兩名中場巴爾拿跟黃威，可擔當串連及控制節奏的角色；而好友加維蘭跟丹恩奴域曾於「藍鳥」合作，相信兩人能擦出火花，配合艾華頓，利用速度帶來入球。

港會仍屬業餘性質，被大部份球隊看低一線。（資料圖片／袁志浩攝）

港會（球員平均預計排名：10）

主場：香港足球會足球場

港會今季續擁「特權」，維持去季本地球員「註9出3」的規定，意味場上最多有8名外援，然而球隊仍屬業餘性質，大多球員都有正職在身。6位球隊代表認為港會排榜尾，曾效力港會、現效力深水埗的屠俊翹稱：「他們一周訓練2至3次，很輸蝕，較難應付職業比賽，往往在尾段體能嚴重下降，虎頭蛇尾。」

不過隊長喜比特有信心港會能以第七名衝線，「我們有更好的準備，季前熱身賽也表現不錯，也在有需要的位置簽了具質素的球員。今年更多水平相近的球隊，我們有了上季經驗，會變得更強。」

基奧2018年曾獲前港足主帥加利韋特徵召，出戰於台北舉行的東亞錦外圍賽，並於兩場賽事中披甲。（資料圖片）

港會組軍相對神秘，是唯一沒有球員獲複選的球隊。陣中除杜國樑來投，還有前港足代表基奧跟積施利加盟，後者更是相隔11年後重返母會。喜比特則向球迷介紹守門員費查，「他上季多留在外地，沒太多上陣機會，但個人認為他是聯賽最佳門將之一。」

喜比特的港超Fantasy：

港會喜比特的港超Fantasy。（01美術製圖）

喜比特挑選了3名港會隊友，先是身型高大的中鋒基奧，配搭兩名射手丹恩奴域跟史提芬彭利拿，「我預期基奧能入波，他對大部份防線都是個威脅，而且只花$4m！」他透露積施利雖是後衛，卻有很強的進攻意識；而法國籍的安高沙可勝任中場或翼鋒，「去季已證明他很有創造力，相信可幫手取分。」

由於港會球員較「便宜」，喜比特有更多空間挑選前列球隊的球員，例如亞哥斯達、葉鴻輝、列斯奧、艾里奧跟杜度。「最後我想選Scott，抱歉不是Robbie（隊友羅賓士高），而是Charlie（查理史葛）。」

新球季其餘8隊簡介及球員港超Fantasy陣容：