港超聯2022/23球隊分析：南區與東方成黑馬　18歲馬希偉獲寄厚望

2022/23年度香港超級足球聯賽今周六（27日）開鑼，本篇將為大家介紹冠忠南區及東方龍獅。

《01體育》邀來10支參賽球隊球員，選出「心水」港超Fantasy陣容，以此分析各球隊焦點。



《01體育》邀來每隊各1位球員，選出心目中的「港超Fantasy」陣容；另外，他們也預測了來季聯賽排名，南區跟東方位列平均預測排名的第三跟第四。

「港超Fantasy」規則如下：



假設每名球隊代表擁有$100m資金，去建立一支有11名球員的球隊，陣式不限，但當中必須包括1名守門員、最少3名後衛、最少3名中場及最少1名前鋒。球隊代表同時須至少挑選1名己隊球員，不設上限。



為簡化遊戲及反映「階級」，每隊球員的價值均等：

$12m：傑志

$10m：理文、南區、東方

$8m：流浪

$6m：晉峰、大埔、深水埗

$4m：香港U23、港會



冠忠南區（球員平均預計排名：3）

主場：香港仔運動場

冠忠南區在上屆聯賽腰斬前位列榜首。（資料圖片／葉詩敏攝）

南區在去季聯賽腰斬前位列榜首，今季有鄭兆聰重執教鞭，加入艾華、李嘉耀、謝朗軒、基斯及劉學銘等征戰港超多年的球員，有力挑戰前列；大多球員都預計他們取得第三或第四，平均排名僅高於東方。

縱使有前鋒夏志明離隊，但南區仍有射手史提芬彭利拿，這位巴西外援去季跟丹恩奴域平分秋色，各項賽事同錄13球進帳；聯賽更以7球跟標準流浪的巴辛並列第一，新季或可衝擊神射手榮譽。

史提芬彭利拿（左二）上季攻入13球。（資料圖片／袁志浩攝）

其餘「受歡迎」的球員包括20歲守門員伍瑋謙，獲得兩名球隊代表挑選的他曾在上月入選港足大軍參與東亞足球錦標賽決賽周，並將取代謝德謙成球會新季首席門將。另一名獲得兩名球員「羅致」的是後衛川瀨浩太，他擁有一定的頭槌跟攔截能力，加上基斯及杜度，勢可成南區一大殺着。

另外，劉學銘特別提到隊友翟廷峯，認為對方能力最被低估，希望球迷多加留意，「個人覺得他一對一防守是港超數一數二，他給我一種很穩陣、很令人放心的感覺。」

劉學銘的港超Fantasy：

冠忠南區劉學銘的港超Fantasy。（01美術製圖）

劉學銘沒有挑選自己，笑言「之後爭到正選才算」。他向隊友伍瑋謙投信心一票，「上年他已有不少精彩表現，踢過香港隊，相信他新季會繼續保持水凖。」又稱加比爾、川瀨浩太、徐宏傑都具備進攻能力，「友賽對過加比爾，他身材高大有能力，相信面對同級對手時，死球會有甜頭。」

他認為史提芬彭利拿、費利浦薩跟丹恩奴域，同是球隊入球泉源；米基爾、鞠盈智跟林嘉緯則是各隊中場進攻重心，選擇鄧筵霑卻令人好奇，「跟他在香港隊練習過，覺得他甚有足球智慧，看好他今年會有驚喜。」

東方龍獅今季人腳變動大，僅餘20名球員。（資料圖片）

東方龍獅（球員平均預計排名：4）

主場：旺角大球場

東方有多位主力外援離開，茹子楠亦北上中超發展，大軍僅剩20名球員，22歲或以下球員更佔去8人。球會只得4名外援，留隊的前鋒巴杜姆、吉爾吉斯國腳高素巴耶夫與馬高斯外，還有新簽的中國籍球員朱康銘。

然而各隊球員預測，東方仍有葉鴻輝、梁振邦等華人班底坐鎮，加上胡晉銘及孫銘謙等新秀港腳，仍可以第三至第五名完成球季。

效力東方9季的葉鴻輝向來穩健，且能提醒跟領導年青球員，他獲4名球隊代表揀選把關。而可勝任後衛及中場的西班牙外援馬高斯，效力過夢想FC跟香港飛馬，曾轟入多球世界波，又有長傳等用波能力，終也得到4人「招攬」。

馬高斯於效力夢想及飛馬期間多次遠射世界波破網，令人留下深刻印象。（東方提供）

東方明言不以冠軍作目標，志在培養小將。港腳孫銘謙已漸成熟，他去季腰斬前以8個入球成為華人神射手，今屆繼續獲重用，能否創下個人入球數字新高？

另一焦點是在亞協盃分組賽對理文時貢獻1入球1助攻、為球隊反敗為勝的18歲中場馬希偉，曾到葡萄牙學法的他有望成為主力，獲3人寄予厚望、可贏得「最佳年青球員」獎項。

馬希偉的港超Fantasy：

東方龍獅馬希偉的港超Fantasy。（01美術製圖）

年紀輕輕的馬希偉相對保守，防線選用了5名己隊球員，包括副隊長葉鴻輝、「技術跟速度都不俗」的外援高素巴耶夫跟馬高斯、黃梓浩跟隊長梁振邦。馬希偉指：「比賽上有很多不顯眼的工作，卻對球隊十分重要，例如補位或遮線，這都是由梁振邦完成。」

他又形容盧均宜「進可攻退可守」，並一起選用其好友兼拍檔林嘉緯；而利馬跟鍾偉強，皆是馬希偉的前東方隊友，「相信他倆在會大大提升進攻效率，在大埔隊內都是老大哥。」

新球季其餘8隊簡介及球員港超Fantasy陣容：