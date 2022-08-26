歐聯抽籤｜車路士皇馬上上籤　拜仁巴塞冤家路窄　利雲夏蘭特倒戈

歐聯分組賽周四（25日）進行抽籤，車路士和皇家馬德里同組對手實力較弱，可謂抽到上上籤。拜仁慕尼黒和巴塞隆拿兩隊冤家再碰頭，同組再加上國際米蘭，成「死亡之組」。另外，球壇兩大射手利雲度夫斯基和夏蘭特剛轉會便重遇舊東家，話題十足。



科特迪瓦前國腳耶耶托尼負責抽籤。（AP）

被編入F組的皇家馬德里可謂這次抽籤的大贏家，同組對手為RB萊比錫、薩克達和些路迪。車路士亦得到有利結果，同組實力較強的是上季意甲冠軍AC米蘭，其餘是薩爾斯堡和薩格勒布戴拿模。

C組則最有「睇頭」，皆因拜仁慕尼黑和巴塞隆拿連續兩屆在分組賽碰頭。巴塞隆拿近年對拜仁都未佔到甜頭，除了上屆主客場都淨輸3球，19至20年球季八強更遭狂數２：８，巴塞勢必搏盡雪前恥。另外，利雲度夫斯基季前為轉投巴塞，與效力多年的拜仁鬧翻，如今倒戈舊會亦必定是焦點之一。

英超四雄中，曼城的對手實力較高，分別有西維爾、多蒙特和哥本哈根，賽事焦點相信是剛轉投曼城的射手夏蘭特倒戈多蒙特。

歐聯分組抽籤：

A組：阿積士、利物浦、拿玻里、格拉斯哥流浪

B組：波圖、馬德里體育會、利華古遜、布魯日

C組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、國際米蘭、柏辛域陀利亞

D組：法蘭克福、熱刺、士砵亭、馬賽

E組：AC米蘭、車路士、薩爾斯堡、薩格勒布戴拿模

F組：皇家馬德里、RB萊比錫、薩克達、些路迪

G組：曼城、西維爾、多蒙特、哥本哈根

H組：巴黎聖日耳門、祖雲達斯、賓菲加、海法馬卡比

