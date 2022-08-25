轉會動態｜迪利阿里外借比錫達斯　愛華頓僅正選一次滑落未見底

撰文：黎建明
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英格蘭中場迪利阿里（Dele Alli）近日盛傳將轉投土耳其球會比錫達斯，到埗伊斯坦堡，受球迷熱烈歡迎。
26歲的阿里，3年間從歐聯決賽正選，到今天外借土耳其，嘗試挽救自己的職業生涯。新一代英格蘭中場希望，發展路途不斷尋底，令人欷歔。

迪利阿里上季中從成名地熱刺，轉會林柏特剛上任的愛華頓，未算受重用，新季更似乎投閒置散。本季至今3場聯賽，只有2場後備上陣。眼見前途黯淡之際，近日傳出土超球會比錫達斯有意以先借後買的方式羅致他。

阿里昨晚（24日）抵達伊斯坦堡時，準備到比錫達斯體測。大批球迷接機，舉起手機營造燈海，阿里看來相當受落，放下花束高舉雙手，隨球迷一起拍掌造勢。

阿里本季亦未獲正選，開鑼戰對英超對車路士。（Getty Images）

愛華頓前途黯淡　英超僅一次例行公事正選

近年表現不穩的阿里，上季季中由熱刺轉會愛華頓，原以為投入新東家，獲得更多機會。然而，他去季僅為愛華頓上陣12場聯賽，僅在完成護級後的煞科戰例行公事，作客阿仙奴時獲正選，其餘全數後備。直至現在，入球助攻皆為零。

迪利阿里在愛華頓未能擺脫低潮，決定前往土耳其尋找機會。（Getty Images）
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由英格蘭新希望　變成出場機會難求

小時了了，大未必佳。米爾頓凱恩斯（MK Dons）出道的他在轉投熱刺後，在15/16球季時獲得大量上場機會，當時20歲的他上陣了33場聯賽，獲得10入球9助攻的亮麗數據，並在2015年首度為「三獅軍團」上陣。熱刺在近季中興，16/17球季得聯賽亞軍，阿里便貢獻了18個入球與9球助攻。熱刺19年首次打入歐聯決賽，阿里正選上陣。

曾經是英格蘭新希望，2018年轉會網站《transfermarkt》更估價9000萬鎊，阿里近季發展陷入樽頸，表現開始逐年下滑。近兩年表現飄忽，場外出現負面消息，令他不獲普捷天奴後的三位主帥所重用。

曾是英格蘭中場新希望的阿里，上一次為英格蘭上陣已經是三年前。（Getty Images）

英超去土超　回頭太難 ?

土超並非歐洲頂級聯賽，著名球星雖多，但不乏生涯暮年或失意者。英超轉會或租借土超搵食的球員，太不乏人，如利物浦門將卡利奧斯，或阿仙奴中場奧斯爾，較遠期的也有尹佩斯、拿尼、拿斯尼等人。尚在當打之年者，能回到英超的卻寥寥可數，如拿斯尼曾經回到韋斯咸上陣5場聯賽。

阿里本應在生涯黃金期，願意前往比錫達斯爭取機會，可見情况刻不容緩。這場關乎生涯的賭博，對於阿里，無異孤注一擲，不成功便成仁。

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