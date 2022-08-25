英聯賽盃｜第3圈抽籤出爐 7場全英超對碰 「雙藍會」成重頭戲
撰文：趙子晉
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英格蘭聯賽盃第3圈抽籤出爐，其中7場是全英超對碰的戲碼，最吸引的必定是「雙藍會」，由曼城與車路士爭出線。
周三（24日）深夜繼續有聯賽盃次圈賽事上演，白禮頓﹑列斯聯與紐卡素分途出擊，並齊齊響勝鼓，攜手躋身第3圈。
英超除了早前爆冷出局的富咸外，其餘19支球隊全數晉級，故此在第3圈亦出現7場全英超對碰，最吸引的就是曼城主場鬥車路士，而阿仙奴﹑熱刺及曼聯皆遇上英超球隊。利物浦則抽到好籤，面對英甲的打比郡爭奪晉級席位。聯賽盃第3圈賽事將在11月8至10日上演。
英格蘭聯賽盃第3圈抽籤結果：
李斯特城 對 紐波特郡
韋斯咸 對 布力般流浪
狼隊 對 列斯聯
諾定咸森林 對 熱刺
曼聯 對 阿士東維拉
般尼茅夫 對 愛華頓
利物浦 對 打比郡
般尼 對 卡維尼
布里斯托城 對 林肯城
曼城 對 車路士
史提芬納治 對 查爾頓
米爾頓凱恩斯 對 摩甘比
紐卡素 對 水晶宮
修咸頓 對 錫周三
阿仙奴 對 白禮頓
賓福特 對 根寧咸
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