英聯賽盃｜第3圈抽籤出爐　7場全英超對碰　「雙藍會」成重頭戲

英格蘭聯賽盃第3圈抽籤出爐，其中7場是全英超對碰的戲碼，最吸引的必定是「雙藍會」，由曼城與車路士爭出線。



周三（24日）深夜繼續有聯賽盃次圈賽事上演，白禮頓﹑列斯聯與紐卡素分途出擊，並齊齊響勝鼓，攜手躋身第3圈。

英超除了早前爆冷出局的富咸外，其餘19支球隊全數晉級，故此在第3圈亦出現7場全英超對碰，最吸引的就是曼城主場鬥車路士，而阿仙奴﹑熱刺及曼聯皆遇上英超球隊。利物浦則抽到好籤，面對英甲的打比郡爭奪晉級席位。聯賽盃第3圈賽事將在11月8至10日上演。

英格蘭聯賽盃第3圈抽籤結果：

李斯特城 對 紐波特郡

韋斯咸 對 布力般流浪

狼隊 對 列斯聯

諾定咸森林 對 熱刺

曼聯 對 阿士東維拉

般尼茅夫 對 愛華頓

利物浦 對 打比郡

般尼 對 卡維尼

布里斯托城 對 林肯城

曼城 對 車路士

史提芬納治 對 查爾頓

米爾頓凱恩斯 對 摩甘比

紐卡素 對 水晶宮

修咸頓 對 錫周三

阿仙奴 對 白禮頓

賓福特 對 根寧咸



英超第4輪直播賽程：

英超第4輪直播賽程（01美術製圖）

更多英超相關報道：