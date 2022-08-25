轉會情報｜英超紐卡素終大灑金錢　7000萬歐元引入瑞典「黑伊巴」

英超球隊紐卡素與西甲皇家蘇斯達達成協議，以打破球會轉會費紀錄的5900萬英鎊（約7000萬歐元），引入有「黑伊巴」之稱的瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）。

現時紐卡素最高轉會費紀錄是今年一月以4200萬英鎊（約5000萬歐元）收購古馬雷斯（Bruno Guimarães），伊沙克加盟後，將是球會8個月內第二次打破球隊轉會紀錄。



八個月內兩創轉會費紀錄

成為新晉「富豪球會」後，紐卡素轉會操作受到外界關注，不過他們未如預期中立即大灑金錢引入巨星，反而只按照球隊需要在個別位置補強，身價最高一人已是今年1月時以4200萬英鎊購入巴西中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães），打破當時球會轉會費紀錄。

到今年夏天，紐卡素繼續務實作風，買入一批「中價球員」，直到今天（周四）終打破這慣例。紐卡素據報將以5900萬英鎊購入有「黑伊巴」之稱的22歲瑞典前鋒伊沙克。此子已抵達英格蘭，準備接受體測。

身高1米92的伊沙克，2017年時以18歲之齡首次為瑞典國家隊上陣，2019年夏天以1000萬歐元由多蒙特轉會至皇家蘇斯達，自此身價一直水漲船高，並多次傳出不少歐洲豪門有意將他收歸旗下，但一直只聞樓梯響。

紐卡素盛傳將以5900萬英鎊收購皇家蘇斯達「黑伊巴」伊沙克。（Getty Images）

有錢但非「水魚」 選人重實力非名氣

紐卡素去年獲沙特主權基金入主後，普遍預期他們會如曼城過往一樣大灑金錢，找最好的名帥，把大量球星收歸旗下，盡早獲得好成績。然而紐卡素當時卻選擇聘請前般尼茅夫主帥艾迪賀維（Eddie Howe）掌帥，1月轉會窗雖用上逾億英鎊買人，收購的球員之中不見大牌球星，全是實而不華之輩。

5名1月加盟新球員中，除了古馬雷斯是破紀錄收購外，有3人是來自護級對手，另外是以1200萬英鎊從馬體會購入捷比亞（Kieran Tripper）。冬季轉會窗的補強，助上半季陷降班漩渦的紐卡素成功反彈，奇蹟護級成功，更能以第11名完成賽季。

今個轉會窗紐卡素在簽入伊沙克前，只用了共不足6000萬鎊的價錢簽下3名球員，其中最貴的是向法甲里爾支付3300萬鎊引入保治文（Sven Botman）。

在第三輪以3：3逼和曼城後，目前紐卡素以1勝2和排第6。（Getty Images）

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