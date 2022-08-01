【體育熱話】中國女排張常寧舉華麗婚宴　騰訊足本直播80萬人收看

中國女排「後二」張常寧昨日與前籃球國手吳冠希，在杭州舉行婚禮。婚禮場面不但豪華，整個過程亦授權了騰訊視頻網上直播，收看人數更逾80萬人。



新郎吳冠希身高2.11米，拖着1.93米高的新娘張常寧入場，加上身高近1.9米的伴娘團，昨日被稱為「世界最高婚禮」，也合情合理。

中國女排張「後二」常寧昨日與前籃球國手吳冠希，在杭州舉行婚禮。（張常寧微博）

婚禮以紫色為主調，台上及天花佈滿紫色的薰衣草滿天星及玫瑰，張常寧以白色婚紗為晚裝上台，有網民指畫面有如仙女下凡。

1.93米高的新娘張常寧與身高近1.9米的伴娘團。（張常寧微博）

新人昨日還分享了交往的過程，吳冠希指2017年在酒店碰上了當時受腳傷的張常寧，然後「看到了她的背影，就覺得特別苗條特別高，然後就被迷住了」。

婚禮上亦有不少運動界賓客，包括江蘇男籃、「女長城」惠若琪、林莉、劉晏含、魏秋月、徐雲麗及曾春蕾等等。

婚禮授權了騰訊視頻網上直播，收看人數更逾80萬人。（直播截圖）

在婚禮結束後，張常寧發文感歎並寫上：「以前覺得婚禮是一場官方通告，現在才明白這是一場為數不多的相聚，感謝一直疼我愛我的父母長輩，感謝又颯又美的仙女閨蜜團，也感謝吳先生送給我長長久久的歡喜，以後生活中的柴米油鹽，就仰仗吳先生多指教啦；願我們可以一起，青絲變白髮，朝陽又夕下。」