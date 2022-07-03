女排｜日本女排兩代隊長對話　木村紗織寄語古賀紗理那做自己

日本女排於東京奧運失利並進入重整期，改由真鍋政義執教鞭，古賀紗理那擔任隊長，於世界女排聯賽除了連取3局擊潰中國，更以8勝、24分成績暫局第三。

要擔起「火之鳥」隊長一職，實在不易，日本電視台《TBS》安排古賀紗理那與前星級隊長木村紗織進行「兩代隊長」交流，木村鼓勵古賀做自己：「紗理那3號」。



曾為日本女排主攻手、里約奧運女排隊長的木村紗織，被認為是隊中的王牌，也是3號球衣的代表人物，現由25歲的古賀紗理那接收隊長一職和3號球衣。雖然古賀紗理那被委以重任，成為日本女排的領軍人物，但再見昔日的隊長，除了大談「隊長經」，也大方重提心結。

25歲的古賀紗理那，在東京奧運後接過隊長一職和3號球衣。（Getty Images）

「里約奧運時，當時也是真鍋先生擔任教練，但你最後落選當時的奧運名單。現在你對此還耿耿於懷嗎？」

木村重提舊事，古賀卻表示自己完全沒有放在心中，只是很難忘當時的情景：「我在沙織你的房間痛哭，鼻水都沾濕你的衣服，我還說：『對不起，鼻水沾在你的衣服上』。」

木村也笑說：「正因為有這些事情，才有現在的你。」

由棄用到重用，古賀紗理那更改用3號球衣，傳承前星級隊長木村的「3號精神」。（Getty Images）

雖然當時一度被棄用，但跌碰過後，古賀紗理那找回狀態並獲重用，被任命為隊長之餘，被教練建議更改用3號球衣，傳承前星級隊長木村的「3號精神」。

現時古賀場均20.4分，現時以總分204分排名得分榜第三，更率領日本女排於世界女排聯賽以10戰8勝位居第三，僅次於美國和巴西，在古賀的帶領下，日本女排也朝巴黎奧運邁進。

傳奇3號木村紗織。（Getty Images）

半推半就接受隊長重任

不過，在此之前，古賀表示曾經想過婉拒隊長一職的邀請，更「爆料」指教練只給她一天時間考慮：「今年2月，真鍋先生說希望由我擔任隊長，當時我覺得絕對不行，因為我覺得在奧運自己已經拚盡全力，不會做隊長。」

東京奧運期間，古賀在小組賽第一場對肯亞時右腳受傷缺陣，最後日本小組僅得一勝，是25年來第一次未能打入淘汰賽。這讓古賀一心覺得自己沒有資格做隊長，又不想辜負教練的期望，才慢慢接受這份責任。

木村坦言隊長有時候也要嚴厲要求隊友。（Getty Images）

兩代隊長的不同風格

「在小組第四戰對韓國再上場，我有種拼命的決心，因為如果輸了就無法出線，如果不是只有我，全隊都有這樣的決心就好了。」古賀表示當時覺得球隊不團結，更沒有必勝的決心，為此做隊長後就積極與年輕球員溝通。「我覺得隊長最重要的任務，是令球隊有明確方向。」木村則提點，認為隊友之間感情好不代表會贏，也需要嚴厲地讓大家去練習。

古賀今季改穿3號球衣，是教練希望她意識到自己將為巴黎奧運的日本王牌及隊長而竭盡所能，也像是跟隨住前輩的腳步。她也坦言雖然自己一向不太在乎背號，但一想到是「3號」倍感緊張。

在節目中，她再見王牌3號的木村，也忍不住分享這樣的心情：「穿起3號球衣，就覺得自己好像在做一些很厲害的事，但明明甚麼也沒有做，卻有種很厲害的感覺。」

木村支持古賀做自己風格的隊長。（Getty Images）

木村也很明白這種心情，加上3號下方代表隊長的橫線，更是一種象徵：「不知為何，有橫線和沒有橫線的時候，感覺完全不一樣，可能是作為隊長的重量吧。」木村提到即使作為隊長也需要有隊友幫忙，「如果只是一個人去面對，這樣會很疲累呢；每個人對隊長的形象都有不同的想法，你要努力做到『紗理那3號』。」