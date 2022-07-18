女排｜意大利挫巴西捧國家聯賽冠軍　MVP扣殺速度破世界紀錄

女排殺波的速度可以有幾快？

2022年女排國家聯賽，意大利在決賽以3：0輕取巴西捧盃，主將伊干奴（Paola Egonu）不但當選這屆賽事的MVP，更加在決賽首局刷新女排扣殺的世界紀錄。



伊干奴當選今屆賽事的MVP。（Twitter）

周日在土耳其舉行的女排國家聯賽決賽，意大利與巴西爭標。在首局尾段，巴西發球，意大利球員接到再升高，造就隊友伊干奴從後排趕到，這位王牌球員高高躍起，施展扣殺，排球如飛影般彈地，掠過巴西的場區出去，幫意大利贏到22：17。

據現場的測量，23歲的伊干奴這記扣殺時速高達112.7公里，刷新世界紀錄，登上女排最高速的扣殺寶座。之前的紀錄由塞爾維亞球員保絲高域（Tijana Bošković）所保持，她在去年歐錦賽對土耳其時，曾打出一記時速110.3公里的扣殺。

意大利在決賽以3：0擊敗巴西捧盃。（Twitter）

伊干奴在今場決賽取得最高的21分，進攻得分18分，攔網得3分，表現出眾。意大利直落3局贏25：23、25：22及25：22，擊敗巴西捧盃。伊干奴更被選為今次賽事的最有價值球員。