港超聯︱霍啟山與香港U23操練　新帥司徒文俊：想踢出足球的味道

由香港足球總會副主席霍啟山贊助的港超球隊香港U23，今季繼續參戰。霍啟山於練習時落場跟球員一同「馬騮搶球」，稱要「打成一片，跟球員一同成長」。

香港U23改由司徒文俊領軍，他希望球員踢得主動，「有一點足球的味道」。



香港U23於去年成立，贊助人霍啟山曾承諾，3年內累積投放8位數班費；球隊今屆繼續參戰港超，投資跟往年相約，料超過600萬。

身兼足總副主席的霍啟山指球隊上季季前問題多多——操練期短，且成員多數從其他球會外借。惟經歷一季，希望在更充分的準備下，可有更好的成績，「一場比一場好」。

香港U23新季繼續參與港超聯賽事。（袁志浩攝）

香港U23新季有10名球員加盟，霍啟山透露，全隊平均年齡由21.3歲降至20.6歲，期望球員透過比賽汲取經驗，做到兩件事。

「我們像一個青訓計劃，給18至22歲的球員夢想，有平台去增值及展示自己，再被其他隊發掘。另外，來年會有亞洲盃決賽周及亞運會，想球員享受及把握機會，為港爭光。」

霍啟山落場跟球員玩馬騮搶波。（袁志浩攝）

霍啟山今日身穿香港U23 10號球衣、球襪及波鞋登場，更落場跟球員一起練習，包括於馬騮搶球時做「馬騮」，並跟全隊一起「射龜」懲罰落敗的球員。39歲的霍啟山稱，「我很熱愛足球，很榮幸通過參與香港U23，跟年青人打成一片。足球是我們的共通點，大家也是年青人，想一起成長。」

至於港足U23代表隊教練司徒文俊，將從張健峰手上接掌香港U23帥印。他指踢法跟上年大致相約，但不希望年青球員踢得過於被動，「不會縮後，輸少當贏，想踢得主動，有一點足球的味道。聯賽不會設目標為他們帶來壓力，想在某些場次看看他們能否挑戰港超球隊。」

司徒文俊（中）取代張健峰執教香港U23。（袁志浩攝）

球隊上季多次經歷大敗，司徒文俊稱已有心理準備，要迎接一個充滿逆境的球季，「他們要學習如何面對困難，調整再從中學習。紀律上也有要求，因他們不但影響球隊，也影響代表隊及香港足球，希望他們能好好管理自己。而我們也會保持正面，內部互相支持，告訴大家我們是一個團隊。」

羅曉聰繼續以「超齡球員」身份，帶領香港U23小將成長。（袁志浩攝）

香港U23今季維持「超齡球員」註5出3的規定，包括隊長黃浩然、羅曉聰、郭子堦、袁世傑跟張俊軒，惟黃浩然等3名球員因病缺席今日操練，最快本周末才歸隊，或會影響球隊備戰首仗。

羅曉聰則認為自己隊內角色不變——繼續分享經驗，透過給予意見，讓小將少走冤枉路，「大家要放開、做自己，不要害怕，踢出來便不會太差。」他認為今季下游球隊均重用年青球員、實力相近，望挑戰中游位置；自己就以重返港隊為目標。