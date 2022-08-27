轉會動態｜曼聯近破紀錄價仍被拒　巴西奧運金牌翼鋒求阿積士放人

曼聯上星期極速收購巴西防守中場卡斯米路，夏季增兵在防守方面大致完成。至於進攻球員，仍在苦苦追求，今回對手是交手多年的「老主顧」——荷甲阿積士。

坦赫格的子弟兵移植計劃，看中一手培育的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯。惟阿積士今回不肯輕易放人，曼聯兩度出價，加碼至球會史上次高轉會費，仍未得手，球員一方已促請阿積士讓他實現「夢想」。



英國《衛報》報道，曼聯近日已兩度向今夏「有交收」的阿積士提價，先是8000萬歐元，第二口價加碼到9000萬歐元，仍然被拒絕。

阿積士翼鋒安東尼想走，大打開口牌。（Getty Images）

安東尼2020年夏天從聖保羅加盟阿積士，簽約5年。他在坦赫格執教的阿積士迅速站穩，連續兩季成為主力，助球隊奪得荷甲冠軍。個子小而靈活，慣常內切傳送及直接攻門。年僅22歲，已經入選巴西國家隊，而去年東京奧運則踢足6場賽事，奪得金牌。

巴西去年贏得奧運金牌，安東尼（右一）踢足6場。（Getty Images）

安東尼在荷甲開季繼續為阿積士上陣，並已開齋，惟最近一仗聯賽不入大名單。傳聞正着手轉會。得知阿積士一再拒絕，安東尼受訪時重申希望謀求新發展。他指本年2月，其經理人已告知阿積士有意尋找新挑戰，並有一些球員提出豐厚的邀約。他強調在阿積士的日子相當快樂，「贏得錦標，得到朋友，建立事業」，已經充滿動力去逐夢，「近月阿積士提出續約，我已明確重申：我想走」。

坦赫格回應提問，強調要買對的人。（Getty Images）

曼聯祭出9000萬歐元高價要人，可見寄望甚殷，查此價僅次於收購保羅普巴的球會紀錄1.05億歐元。《ESPN》引述消息人士指，曼聯加碼仍然「食檸檬」，正在考慮再次加碼，或在關窗前轉移目標。除了早前傳聞借用車路士美國國腳基斯甸普列錫，燕豪芬的荷蘭前鋒加普亦在考慮之列。

加普同為翼鋒（右），但相當高大，傳聞是曼聯潛在目標。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格回應記者提問時，重申需要正確的球員，形容在今回轉會市場的策略，縱然設下高門檻，成果令內部欣喜。曼聯現時已羅致4名球員，當中有坦赫格在阿積士指導成才的中堅利辛度馬天尼斯，但偏向進攻的球員僅得基斯甸艾歷臣。

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