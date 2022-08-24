轉會情報｜迪莊點讚引球迷遐想　曼聯欲簽德國門將與迪基亞競爭

曼聯雖然剛贏了利物浦2：1，又簽到防中卡斯米路，但曼聯在轉會窗最後一周也未放鬆，據報正求購多個目標，包括再次推動巴塞隆拿中場法蘭基迪莊的轉會，還有阿積士前鋒安東尼馬菲奧斯及燕豪芬前鋒加普。除了這幾位一直跟曼聯傳緋聞的球員，最近還有多一位新目標，曼聯希望引進一位具級數的2號門將跟迪基亞競爭，他們看中法蘭克福門將奇雲查普。



奇雲查普上季助法蘭克福贏得歐霸盃。（Getty Images）

多間德國傳媒披露，曼聯有意羅致32歲的德國門將奇雲查普，其中《踢球者》更聲稱，曼聯願意向他開出4年合約，並保證他會有一定上陣時間，讓他出戰歐霸盃及聯賽盃，並給他挑戰1號門將的機會。迪基亞在開季頭兩場聯賽表現備受質疑，被指無法適應坦赫格注重傳控的足球風格。

曼聯名宿朗尼日前撰文，也認為迪基亞不適應坦赫格的戰術風格。（Getty Images）

奇雲查普出席《體育圖片報》的一項頒獎禮上，沒有否認轉會曼聯的傳聞，他說：「正如我第一次效力法蘭克福時說過，出現這種傳聞總是好事。這是一種肯定，但我不能透露任何東西。」奇雲查普在2015至2019年效力巴黎聖日耳門，之後回歸法蘭克福，效力至今，他有6次德國國家隊上陣經驗。

法蘭基迪莊讚好卡斯米路周一抵達奧脫福球場的IG post。（Instagram）

迪莊讚好卡斯米路現身奧脫福

雖然曼聯簽入皇家馬德里防中卡斯米路，但據報他們仍希望羅致迪莊，因為這位25歲荷蘭中場是領隊坦赫格的頭號目標，而且曼聯方面認為，只要迪莊一日沒有同意減薪留隊，都有可能說服迪莊轉會。

更令曼聯球迷有遐想的是，迪莊似乎很關注曼聯的消息，有網民發現他讚好卡斯米路周一入奧脫福球場看「雙紅會」的消息，他亦有讚好曼聯左閘杜維爾馬拉西亞的IG帖文。

拜利將外借馬賽

另外，曼聯準備將中堅艾歷拜利外借至法甲的馬賽一個球季，據報拜利會在周三接受體測，其借用合約中包括買斷條款。