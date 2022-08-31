游泳｜16歲港將麥世霆闖世青賽決賽 周四爭港隊史上第三面獎牌
撰文：高詩琦
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香港游泳代表麥世霆出戰在秘魯舉行的世界青年游泳錦標賽，這位16歲小將周三（31日）在男子100米蛙泳闖入決賽，香港時間周四（9月1日）早上將會爭奪獎牌，希望成為繼何詩蓓後，第二位在這項賽事獲得獎牌的香港運動員。
港隊今次派出4男4女出戰游泳世青賽，除麥世霆外，尚有何肇倫、何承燁、衛恒恩、沈嘉穎、鄭心悅及莫思麒。
麥世霆今季狀態大勇，早前先連續打破男子蛙泳50、100及200米的香港短池青年紀錄，出戰港九學界D1泳賽，亦奪得男子100蛙冠軍並刷新A Grade紀錄，共獲兩金。
他出戰世青賽，先在初賽以1分02.46秒、總成績第2名晉級準決賽，在決賽賽又游出1分02.65秒，以總成績第3位殺入決賽，將在周四早上約8時16分舉行。
港隊史上只得何詩蓓曾在游泳世青賽奪得獎牌，這位出爐「香港傑出女運動員星中之星」在2013年世青賽，奪得女子100米自由泳金牌及50自銅牌，麥世霆將爭取港隊在這項賽事史上第三面獎牌。
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