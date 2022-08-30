羽毛球・日本賽｜伍家朗比賽中途再退賽 賽後感慨「要學識放下」
撰文：葉詩敏
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上周在羽毛球世錦賽因傷退賽的伍家朗，今日（30日）在日本公開賽首圈亮相，惟戰至首局技術暫停時疑因傷再度退賽。他賽後於Instagram限時動態疑似感慨抒發情緒，寫下：「該放下時要學識放下」。
香港男單「一哥」伍家朗上周羽毛球世錦賽16強硬撼衛冕的駱建佑，落後一局下於次局因大腿觸傷退賽，無緣8強。他賽後在社交媒體表示傷勢無大礙，並指會看狀況再決定出戰日本公開賽與否。
他相隔5日後今在日本賽首圈，與印度好手彭奈（Prannoy H. S.）爭晉級。
世界排名下降1位至第12的伍家朗，今仗面對排名低6位的彭奈，首局初段一度領先7：2。伍其後保持優勢，惟戰至9：4時，彭奈連攻4分，伍最終被反超前10：11完結上半場。他亦疑因傷再度退賽，無緣在日本賽再爭勝。
賽後，連續在兩項賽事中途退賽的伍家朗，雖未有在社交媒體說明狀況，但在限時動態上載了一對球鞋相片，並寫上：「該放下時要學識放下」，令人揣測是否無奈因傷退賽而感觸。
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