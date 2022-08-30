羽毛球・日本賽｜鄧謝配旗開得勝　半小時勇挫中華台北對手闖32強

香港羽毛球混雙組合謝影雪／鄧俊文，周二（30日）在日本公開賽首圈登場，面對世界排名第30的中華台北組合李哲輝／許雅晴，以直落兩局取勝，不足半小時便取得32強資格。



世界排名第7的謝影雪／鄧俊文，在上周日結束的東京世錦賽8強止步後，今轉戰大阪舉行的日本公開賽。這雙5號種子，首圈對上中華台北組合李哲輝／許雅晴。

謝影雪／鄧俊文首局與對手打得緊湊。（Badminton Photo）

首局，雙方在初段緊咬比數至3：3，「鄧謝配」其後雖反領先，惟對手一直力追，港將未能拉開領先差距，兩度戰平下，以11：10進入技術暫停。下半局，台將組合不讓鄧謝配再拉開差距，後者末段被3度追平，終以21：19險勝一局。

謝影雪／鄧俊文直落兩局取勝，晉身次圈。（Badminton Photo）

次局，「鄧謝配」初段領先4：3，二人連得5分後拉開比數至11：5。換邊後，鄧謝配沒讓對手有機會反擊，一直領先8分，終以21：16再下一城，僅花29分鐘便以直落兩局擊敗對手，晉身次圈。

下圈將與世界排名14的新加坡組合賴潔敏／吳順發，或印尼的Rehan Kusharjanto／Lisa Kusumawati爭晉級。

張雁宜在日本公開賽首圈止步。（Badminton Photo）

同日，東京奧運女單代表張雁宜，在首圈面對泰國前世青銀牌Pornpawee Chochuwong，以16：21、5：21吞敗，首圈止步。