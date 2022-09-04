英超｜歐聯前夕熱刺車路士齊勝打吡戰　車路士靠捷維爾反勝韋斯咸

歐聯下周中開始，將要應戰的熱刺及車路士在周末英超，同以2：1主場奏凱，惟過程大不同。

熱刺控制戰局下，雖被富咸破蛋，仍能守住勝果；車路士則先落後予韋斯咸，靠後備入替的捷維爾一傳一射反勝。



熱刺主場上演倫敦打吡，面對開季表現有聲有色的升班馬富咸，前線組合輪換。列查利臣代替古路施夫斯基，加盟後首次正選上陣。孫興慜幾乎在10分鐘打破入球荒，一記傳中球彎入龍門，惟球證認為哈利卡尼身處越位位置參與進攻，判入球無效。

賀積查治為熱刺打開記錄。（Getty Images）

熱刺在上半場控制戰局，製造10次攻門，其中孫興慜32分鐘接應卡尼妙傳入楔，快尼奴一步起腳，惜中楣彈出。球隊於40分鐘由賀積查治開記錄，靠前場逼甩富咸的控球，賀積查治與列查利臣撞牆後快腳燙射遠柱入網。

熱刺在下半場依然控制局面，圍攻至75分鐘，賴恩施斯隆近射被尼奴救出，哈利卡尼背向敵衛執雞。

卡尼門前掃入，曾有越位嫌隙，獲VAR判定有效。（美聯社）

李察利臣幾乎取得首個入球，可惜接應孫興慜傳中，凌空窩利卻中柱。未能入球，富咸隨即反擊，由阿歷山大米祖域於83分鐘妙射，燙向遠柱死角入網。米祖域及後射門幾乎為富咸扳平，被洛里斯救出。

李察利臣於補時曾經入球，但因傳中的施斯隆接應時越位而判無效。熱刺保住2：1勝果，英超開季不敗迎接歐聯，周中將於主場迎戰馬賽。

車路士新將科芬拿首次上陣，未能阻止失球。（美聯社）

同樣贏2：1，車路士險得多。主場面對韋斯咸，從李斯特城高價簽入的韋斯利科芬拿正選上陣。雙方半場互無記錄，韋斯咸在63分鐘藉角球打破缺口。車路士門將艾度亞文迪打手槌無準，而且與科芬拿、古古列拿及韋斯咸的泰路基拿撞成一團。迪格蘭賴斯送球回門前，由安東尼奧快高列巴尼一步掃入。

車路士及後調入捷維爾，他在76分鐘接應長傳，先頭頂，再轉身，超窄位射穿出迎的法比安斯基「大細龍門」，扳平1：1。

捷維爾一射一傳，助車路士反勝。（Getty Images）

捷維爾更一手促成車路士反超，88分鐘左路傳中，讓夏維斯撞射近柱入網，反超前2：1。韋斯咸從般尼收購的哥尼特在法定時間完結前，趁文迪出迎後倒地射空門。但VAR指查洛保雲衝門之際踢中文迪而犯規，判入球無效。車路士驚險反勝，周中歐聯將作客薩格勒布戴拿模。

英超第6輪周六賽果：

愛華頓 0：0 利物浦

諾定咸森林 2：3 般尼茅夫

狼隊 1：0 修咸頓

賓福特 5：2 列斯聯

紐卡素 0：0 水晶宮

熱刺 2：1 富咸

車路士 2：1 韋斯咸



英超周末直播賽程：