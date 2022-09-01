英超轉會︱利物浦中場穿窿　Panic Buy借入艾法美路救亡

利物浦今季英超開季「脫腳」，中場傷兵問題嚴重，曾稱不用買中場的領隊高普，日前高調認錯，隨即與多個中場球員傳出緋聞。

然而卡些度、法蘭基迪莊、杜格拉斯路爾斯的名字一閃即逝，正當轉會窗關閉在即，以為紅軍要「食白果」之際，劇情峰迴路轉，殺出一個意想不到的人選。



艾法美路前往英國，到利物浦進行體測。（影片截圖）

「轉會達人」意大利記者羅曼奴周三連發Twitter帖文，指利物浦正與祖雲達斯為借用艾法美路（Arthur Melo）商討，並已安排此子周三中午進行體測。最新再指，合約經已預備好，一旦完成體測，便可立即簽約落實。

他指明，條款中純粹借用，並不包含買斷條款。羅曼奴又指，周二晚艾法美路一收到利物浦有興趣的電話，已第一時間接受。羅曼奴隨即在Twitter上載一條短片，指出那是艾法美路正前往英國，完成加盟利物浦的交易。影片中，身穿西裝的艾法美路步下房車，預備前往機場。

艾法美路外借利物浦救亡。（Getty Images）

26歲的巴西國腳艾法美路，2018年從西甲甘美奧轉戰西甲，加盟巴塞隆拿。2020年與比真歷交換球衣，由巴塞交易到意甲祖雲達斯。在意大利兩季，共為祖記63次上陣，攻入1球。

美路在意甲表現不似預期，已成球隊邊緣人，今季祖雲達斯開季4場聯賽，他均未獲上陣，全數不在大軍名單之上。他曾跟多支球隊扯上關係，意想不到最終成為利物浦一員。