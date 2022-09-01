英超轉會︱曼聯1億歐元買入安東尼　紅魔史上第三最貴收購

曼聯官方宣布買入阿積士翼鋒安東尼（Antony），各傳媒報道轉會費達1億歐元（約8600萬英鎊），成為紅魔歷來第三最貴收購。



安東尼正式成為曼聯一員。（曼聯官方Twitter）

22歲的巴西國腳安東尼，2020年從巴甲聖保羅轉投阿積士後，成為坦赫格麾下重要一員。坦赫格今夏接任為曼聯主帥後，已先後在荷甲買入飛燕諾左閘馬拉西亞及阿積士舊部利辛度馬天尼斯，前鋒方面他早已看中另一愛徒安東尼，以為4000萬歐元左右有交易，不料阿積士一路提高標價。

據悉上周曼聯首度出價8000萬歐元，已是最初估價一倍，仍被阿積士拒絕。繼而第二口價9000萬歐元，同樣未獲接受。曼聯之後加碼至1億歐元，終獲阿積士放人。

曼聯史上最貴收購。（Sky Sports）

安東尼身價達1億歐元（約8600萬英鎊），是曼聯歷來轉會費第三高。紅魔鬼最貴收購仍是保羅普巴，這位曼聯青訓產品2016年由祖雲達斯重返曼聯，轉會費高達9330萬英鎊，其次是2017年從愛華頓加盟的前鋒盧卡古，轉會費為9000萬英鎊。二人今季已先後離開曼聯，返回意甲。



隊長馬古尼的8000萬英鎊轉會費，跌落隊史第四位，然後是7300萬英鎊的翼鋒辛祖。今夏另一收購卡斯米路，7000萬英鎊轉會費為曼聯史上第六最高。