英超｜利物浦愛華頓齊捧蛋　兩軍共四次中楣柱門將演出身價

英超第6輪頭場上默西塞德郡打吡，連勝的利物浦造訪宿敵愛華頓，結果雙方互有攻守下，未能入球，最終互交白卷。



今回主場的愛華頓，前線受傷兵困擾，今戰有從白禮頓加盟的馬奧比正選上陣。利物浦亦有達雲紐尼斯停賽3場完畢，重返正選。上仗對紐卡素補時入球絕殺的小將法比奧卡華奴，本季首次正選上陣，可惜他在38分鐘被阿馬度奧拿拿侵犯後受傷，半場由法明奧入替。

愛華頓開賽把握地利，先向利物浦搶攻。7分鐘，馬奧比接應直路入楔小禁區角，半傳半射到遠柱，可惜掠門而過。安東尼哥頓於23分鐘乘角球頂出後於禁區邊撞射，被艾利臣比加沒收。

馬奧比加盟愛華頓，首次上陣帶來威脅。（Getty Images）

32分鐘，愛華頓前場壓逼，令利物浦解圍犯錯，截到來球立即反擊。馬奧比把握祖高美斯解圍失誤，在禁區起腳被雲迪積克擋走，皮球漏出，湯戴維斯趕到以腳面彈射，眼見艾利臣無法撲救，可惜彈中遠柱。

愛華頓上半場佔優，湯戴維斯幾乎先開記錄。（Getty Images）

利物浦在完半場反撲幾乎開記錄，惜在1分鐘來兩度被門框擋住。先是紐尼斯施展個人技術，胸口控下長傳後窄角度起腳，被比克福特撲到後彈楣而出。未料路爾斯戴亞斯拾回來球後再找空位起腳，燙射網仔又中柱彈出。雙方半場無記錄。

利物浦亦欠運，停賽復出的紐尼斯（左）攻門中楣。（Getty Images）

易邊再戰，法明奴入場後利物浦改變攻擊陣，加重兩翼落底，取回球賽主導權。不過，具威脅攻勢始終不多。比克福特在63分鐘起三連救，先兩度阻止法明奴的攻門，接着再救出法賓奴於12碼點的射門。愛華頓隨即反擊，人多打人少之下馬奧比面對龍門，又射在艾利臣身上。

高普為下周中歐聯而輪換。（Getty Images）

愛華頓在69分鐘先入球，惜被判詐胡。馬奧比在左路把握占士米拿漏頂，控下來地波傳中，由伏兵門前的高亞迪撞入，惟他衝前時上身僅僅凸出而越位。84分鐘，艾利臣僅僅托出杜韋麥尼爾的射門。比克福特在3分鐘後亦救出法明奴的近射。補時5分鐘，沙拿撞射下角，又被比克福特撲到再中柱。

高亞迪僅僅越位，功虧一簣。（Getty Images）

利物浦連勝斷纜，下周中將在歐聯分組賽作客拿玻里。愛華頓下輪英超將要作客大勇的阿仙奴。

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